Réagissez

- Kick-boxing : l’EN en stage à Boumerdès

La sélection nationale de kick-boxing effectue depuis hier un stage de préparation à Boumerdès. Ce regroupement de trois jours entre dans le cadre de la préparation des athlètes, en prévision des prochaines compétitions, a indiqué Yahia Benkhettou, membre de la Fédération algérienne de full contact kick-boxing et associations assimilées. Celui-ci a précisé que ce stage est décidé par l’actuel président de la fédération, Abbas Esseid.

Ce dernier avait, pour rappel, précisé à l’occasion de son élection à la tête de la fédération de travailler afin de développer la discipline sur tous les plans. «La sélection algérienne a raté plusieurs rendez-vous importants. Ce stage encadré par la commission technique de la fédération sera sans doute bénéfique pour les athlètes qui seront appelés à honorer les couleurs nationales à l’occasion des différentes championnats», a ajouté M Benkhettou, en assurant que tous les moyens ont été mobilisés visant la réussite du regroupement.

La fédération a convoqué les meilleurs athlètes de la discipline. C’est une opportunité pour le staff technique de l’EN de mieux préparer ses pugilistes, a également précisé M Benkhettou, responsable de la commission d’arbitrage au sein de la fédération. «Je souhaite seulement qu’on laisse cette équipe nationale, qui renferme de jeunes talents assez prometteurs, travailler dans la sérénité et se préparer comme il se doit en prévision des différentes échéances à venir», a-t-il ajouté.

- Volley-ball : réunions sur l’avant-projet du système de compétition

La Fédération algérienne de volley-ball (FAVB) tiendra, la semaine prochaine, deux réunions de travail, à Alger et Béjaïa, avec les présidents et directeurs techniques sportifs des différents clubs de la Nationale 1, messieurs et dames, sur les avant-projets des systèmes de compétition pour les deux championnats, rapporte le site de l’instance fédérale.

Les réunions qui seront élargies aux entraîneurs nationaux messieurs et dames permettront de débattre, enrichir et arrêter le système de compétition qui convient aux deux paliers (Nationale 1 messieurs et dames), pour la nouvelle saison 2017-2018. La réunion destinée aux présidents et DTS des clubs de la Nationale 1 hommes, ainsi qu’aux entraîneurs Nationaux hommes se tiendra le jeudi 14 septembre 2017 à 9h30 au siège de la FAVB, à la salle OMS Beaulieu, tandis que celle des présidents, DTS des clubs de la Nationale 1 dames et les entraîneurs nationaux dames élira domicile à Béjaïa le lundi 11 septembre 2017 à la même heure, ajoute la fédération.

- Un cycliste décède des suites d’un malaise pendant la course

Barry Covington, un Anglais de 36 ans, est mort une semaine après avoir fait un malaise lors du «Grand Fondo», championnat du monde de cyclisme amateur, le 27 août à Albi. Le décès, qui remonte au week-end dernier, a été annoncé hier, via un communiqué du comité d’organisation du «Grand Fondo». Barry Covington, 36 ans, est mort une semaine après avoir pris part à ce Championnat du monde de cyclisme amateur, organisé cette année du 24 au 27 août dans la préfecture du Tarn (France).