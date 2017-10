Réagissez

- Arts martiaux : 12 athlètes convoqués

Douze athlètes, dont 4 femmes, prendront part au 3e stage de la sélection algérienne de Yoseikan Budo, prévu du 11 au 18 octobre au Centre de préparation des équipes nationales à Souidania (Alger), en prévision du Championnat du monde de la discipline qui se tiendra les 21 et 22 octobre en Tunisie, a appris l’APS hier auprès de la Fédération algérienne d’arts martiaux (FAAM).

«Le Mondial de Yoseikan Budo 2017 à Tunis, marque le retour de nos athlètes sur la scène internationale après le Mondial 2016. Notre objectif sera de conserver la deuxième place obtenue lors des Mondiaux de Paris (France) qui a vu la participation de 7 pays», a déclaré le président de la FAAM, Djamel Taazibt. «Selon les dernières informations, le nombre des nations participantes va augmenter pour cette édition en Tunisie, rendant la concurrence plus rude», a-t-il ajouté. «Le président de la FAAM a également indiqué que les 12 athlètes convoqués pour ce dernier stage de préparation représenteront l’Algérie au Mondial de Tunis.»

Liste des athlètes convoqués : Messieurs : Mouloud Bennouar (-85 kg, tambo), Foued Kellakh (-65 kg, kata), Djamel Aït Amar (-80 kg, tchobo), Hani Ouamer (-70 kg, atemi), Islam ghedlagha (+80 kg, kata), Karim Mekaoui (-60 kg, nitambo), Abderrahmane Elouchefoune (-75 kg, tchobo), Mustapha Tarchount (-70 kg, nitambo), Dames : Lydia Hassaïne (-80 kg, tambo), Nesma Boudjeriba (+85 kg, atemi), Zohra Boumedjadjem (-60 kg, kata), Sarah Achouri (-65 kg, atemi). Entraineurs : Djamel Barak et Hacène Achouri.

- Tournoi international ITF/CAT Batiche Saïfi (juniors) : Rihane et Benkaddour qualifiés pour les demi-finales

Les athlètes algériens Youcef Rihane et Lynda Benkaddour se sont qualifiés hier pour les demi-finale des tableaux simples du Tournoi international de tennis ITF/CAT juniors Batiche Saïfi, qui se dispute au Tennis Club de Sidi Fredj (Alger), du 1er au 7 octobre. Youcef Rihane, tête de série n°1, est l’unique garçon algérien toujours en course, il s’est imposé facilement face au Tunisien Yassine Chouaieb, tête de série n°5 par 6-0, 6-1. Lors des demi-finales prévues ce vendredi matin, Rihane défiera le Tunisien Mohamed Anouar Braham, tête de série n°7, qui s’est qualifié aux dépens de son compatriote Mohamed Selim Ben Ali, tête de série n°4 sur le score 6-2, 6-4.

Chez les filles, Benkaddour, tête de série n°2, a composté son billet en s’imposant face à l’Egyptienne Amina Lasheen, tête de série n°6 par deux sets ; 6-3, 6-0. Pour le compte des demi-finales, l’Oranaise jouera face à la Hongroise Timea Visontai, tête de série n°5 qui s’est qualifiée après son succès contre la Tunisienne Ferdaous Bahri, tête de série n°3 par deux sets à zéro ; 6-2, 6-2. La troisième et dernière Algérienne, Houria Boukholda, tête de série n°8, affrontait hier l’Egyptienne Amira Badawi, tête de série n°4.

- Athlétisme : 5es Championnats d’Afrique de cross-country : 48 athlètes présélectionnés

48 athlètes, dont 17 filles, ont été présélectionnés pour un stage de préparation du 8 au 31 octobre à Zéralda en prévision des 5es Championnats d’Afrique de cross- country qui se dérouleront le 17 mars 2018 à Chlef, a indiqué la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA) sur son site internet. «La liste a été choisie sur la base des prestations des athlètes lors des compétitions de cross-country et des courses des 5000 et 10000 m de la saison précédente.

Composés de juniors, de seniors hommes et dames, les athlètes ont été retenus par un staff technique dirigé par les entraîneurs nationaux Mohamed Salem et Azzeddine Sakhri, sous la direction du Directeur technique national (DTN) de la (FAA), Abdelkrim Sadou», a précisé l’instance fédérale.

Selon la même source, il a été décidé de débuter la préparation par un stage entre le 8 et le 31 octobre 2017 à Zéralda et de l’achever avec le déroulement du championnat national de cross-country, le 17 février 2018 à Chlef, à l’issue duquel les sélections seront connues. Après le premier regroupement de Zéralda, les autres stages se dérouleront dans les centres de regroupement de Tikjda et de Sétif, deux lieux jugés spécifiques et propices à la préparation du cross-country par la DTN.