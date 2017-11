Réagissez

- Test pour l’USMA et le MCA

Les deux clubs algérois, l’USM Alger et le MC Alger, seront en appel cet après-midi en match avancé de la 10e journée. La formation de Soustara se déplacera à Médéa afin d’y affronter le onze local qui surfe sur une bonne vague depuis quelques journées. Les poulains de Paul Put devront se méfier de leurs adversaires, qui veulent épingler un autre grand du championnat.

Le MC Alger, auteur d’une belle victoire à Blida, va recevoir chez lui cet après-midi le Paradou AC, qui n’est jamais facile pour les formations locales, surtout que c’est une équipe qui ne refuse jamais le jeu. Deux autres rencontres auront lieu également cet après-midi, avec USM Bel Abbès – DRB Tadjenanet et US Biskra – US Blida.

Les Belabbessiens comme les Biskris semblent avoir les faveurs des pronostics, à moins que leurs adversaires en décident autrement. Deux confrontations auront lieu demain, avec le sommet CS Constantine – JS Saoura, et le derby USM El Harrach – NA Hussein Dey. Les confrontations ES Sétif – JS Kabylie et CR Belouizdad – MC Oran auront lieu mardi prochain.

- USMH – NAHD à El Harrach

La Ligue de football professionnel a donné son accord pour programmer le derby USM Harrach – NA Hussein Dey, comptant pour la dixième journée au stade du 1er Novembre de Mohammadia. La commission d’homologation, qui est passée hier pour une nouvelle inspection du stade, a donné son aval pour que désormais le club harrachi reçoive chez lui. Ainis donc, le match USMH – NAHD se jouera au stade 1 er Novembre d’El Harrach. Le coup d’envoi de cette partie sera donné à 15h.

- Madjer fait appel à Arous et Nessakh

Les défenseurs Islam Arous (Paradou AC et Chemseddine Nessakh (ES Sétif) ont été appelés en sélection nationale par l’entraîneur Rabah Madjer en remplacement de Youcef Attal et Faouzi Ghoulam, gravement blessés avec leurs équipes de Courtai et Napoli. Les deux joueurs seront absents plusieurs semaines avec leurs clubs respectifs, mais également en sélection nationale.

- Rupture du ligament pour Ghoulam

Sorti en première mi-temps du choc entre Naples et Manchester City (2-4) mercredi, l’international algérien, Faouzi Ghoulam, souffre d’une rupture totale du ligament croisé intérieur du genou droit, comme l’a annoncé son club, Naples. Le joueur sera opéré aujourd’hui et devrait être absent pour quelques mois. Le latéral gauche sera d’ores et déjà out pour les deux matches de la sélection algérienne face au Nigeria le 10 novembre prochain et la République centrafricaine le 14 du même mois.

- Attal sera opéré du genou

Le défenseur international algérien, Youcef Attal, forfait pour le match contre le Nigeria du 10 novembre à Constantine, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2018, et pour la rencontre amicale contre la République centrafricaine le 14 novembre à Alger, sera opéré du genou, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) hier. «Blessé avec son club, le KV Courtrai, l’international algérien est out pour les deux matchs contre le Nigeria et la Centrafrique. Il sera opéré du genou et sera indisponible durant quelques semaines», a précisé l’instance fédérale.