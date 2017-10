Réagissez

- Ballon d’Or 2017 : France Football lance la procédure



La procédure pour l’élection du Ballon d’or France Football 2017 sera bientôt lancée. C’est ce qu’a annoncé le magazine français qui précise que la première étape, la publication de la liste des 30 joueurs nominés, interviendra dans les prochains jours. France Football avait signé un protocole de partenariat en 2010, pendant la Coupe du monde organisée par l’Afrique du Sud. Le Ballon d’or France Football crée en 1956 avait troqué son appellation initiale contre Ballon d’or de la FIFA.

L’année dernière France Football avait récupéré l’entière propriété du Ballon d’or qui est un trésor de famille de la bible du football. Depuis, il en assume l’organisation du vote, la publication des résultats ainsi que la remise du trophée au lauréat. Pour rappel, le Ballon d’or 2017 sera attribué par un jury international de journalistes.



- CHAN 2018 : L’Ethiopie, la Guinée équatoriale et le Maroc candidatsà l’organisation



Les fédérations de football éthiopienne, marocaine et équato-guinéenne ont présenté leurs candidatures pour l’organisation de la 5e édition du Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux, prévue en janvier 2018 (CHAN), a annoncé la Confédération africaine de football (CAF).

L’instance africaine avait fixé au 30 septembre 2017 le dernier délai de soumission des candidatures pour l’organisation du CHAN-2018. Cette compétition est disputée tous les deux ans avec la participation de 16 sélections nationales composées de joueurs évoluant dans les championnats de leur pays.

L’édition 2018 devait se dérouler au Kenya avant que la CAF ne lui retire l’organisation après le constat dressé sur son incapacité à accueillir la compétition pour laquelle il avait été désigné pays hôte en 2014. La sélection algérienne des locaux avait été éliminée par son homologue libyenne (1-2, 1-1).



- RC Relizane : Vers le maintien de Kada Aïssa



Le RC Relizane est en train de remonter la pente après un début de saison difficile. L’équipe a enregistré son deuxième succès d’affilée contre la JSMS (2-1) qui lui a permis de grimper à la 6e place avec 8 points au compteur. La nomination à la barre technique de l’entraîneur intérimaire, Kada Aïssa, a provoqué le déclic.

Celui-ci qui occupait le poste d’entraîneur adjoint de Youcef Bouzidi, démissionnaire, assume bien son rôle pour le moment. Il a d’ailleurs gagné l’estime des supporters qui réclament son maintien, au moment où le président Mohamed Hamri est toujours à la recherche d’un entraîneur pour remplacer Bouzidi.

Le président Hamri avait déjà annoncé qu’il engagerait un entraîneur en chef pour la suite du parcours, mais les bons résultats enregistrés par Kada Aïssa depuis sa prise en main de l’équipe pourraient lui faire changer d’avis. La trêve est tombée à point nommé pour le club qui a besoin d’une réflexion dans la sérénité et aussi une bonne préparation en prévision du prochain match de l’équipe à Saïda pour y affronter le MCS dans un derby palpitant.

- 18e CAN de Volley-ball : Les Algériennes en stage à Tunis

En prévision du 18e Championnat d’Afrique des nations seniors dames de volley-ball, qui se déroulera à Yaoundé (Cameroun) du 5 au 15 octobre prochain, la sélection nationale algérienne dames est en stage commun, à Tunis, avec l’équipe nationale tunisienne, qu’elle a affrontée à deux reprises. Pour ce stage qui a débuté le 26 septembre dernier et qui prendra fin aujourd’hui à Tunis, le staff technique national, composé du duo Nabil Tennoun et Fayçal Gherzouli, a retenu 13 joueuses pour affûter leur préparation.

Les volleyeuses algériennes se sont imposée dans la première confrontation sur le score de 3 sets à 1 (27-25/25-23/20-25/ 25-23) et c’est sur le même score que s’est achevée la seconde confrontation (25-15 / 22-25 / 26-24 / 27-25).

C’est de bon augure pour cette jeune sélection féminine, dont la moyenne d’âge ne dépasse pas 22 ans. Les 13 équipes qualifiées pour le 18e can-2017 sont : Tunisie et Algérie (zone 1), Sénégal et Cap-Vert (Zone 2), Ghana et Nigeria (zone 3), Cameroun (pays organisateur), RD Congo et Tchad (zone 4), Kenya et Egypte (zone 5) et enffin Botswana et Zambie (zone 6).