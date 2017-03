Réagissez

- Coe «encouragé» par les engagements de Poutine

Le président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) Sebastian Coe s’est dit hier «encouragé» par l’engagement du président russe, Vladimir Poutine, de mettre en place un système antidopage «indépendant». La Russie est empêtrée dans un vaste scandale de dopage depuis la publication d’un rapport de l’Agence mondiale antidopage (AMA) révélant les rouages d’un «système de dopage d’Etat» mis en place de 2011 à 2015, sous la supervision des autorités russes et avec l’aide des services secrets.

A la suite de ces révélations, les athlètes russes avaient été interdits de participer aux jeux Olympiques et Paralympiques de Rio. Selon Coe, les déclarations de Poutine sont «un pas important» vers une réadmission des athlètes russes dans les compétitions internationales.

- La médaillée de bronze de pentathlon à Pékin disqualifiée

L’Ukrainienne Viktoriya Tereshchuk, médaillée de bronze en pentathlon moderne aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, a été disqualifiée pour dopage à la suite de nouvelles analyses d’échantillons prélevés à l’époque, a annoncé mercredi le Comité international olympique(CIO). L’Ukrainienne de 35 ans, a été disqualifiée en raison de la présence dans ses échantillons d’un stéroïde anabolisant, le turinabol, a précisé le CIO. Cette disqualification intervient à la suite de nouvelles analyses d’échantillons prélevés lors des JO de Pékin et de Londres en 2012.

Au total, sur les Jeux de Pékin 2008 et de Londres 2012, le CIO a déjà fait réanalyser 1.545 échantillons grâce à des méthodes scientifiques qui ont évolué depuis et sur la base d’informations ciblées recueillies depuis l’été 2015. A ce jour, le nombre total de résultats positifs confirmés par réanalyse s’élève à 102. Les sports les plus concernés sont l’haltérophilie (47 cas) devant l’athlétisme (43).

- Messaour réélu à la tête de la Fédération de bodybuilding et powerlifting

Moussa Messaour a été réélu pour un nouveau mandat à la tête de la Fédération algérienne de bodybuilding, fitness et powerlifting (FABP), lors de l’Assemblée générale élective (AGE) organisée hier au Centre des fédérations sportives à Dely Ibrahim (Alger). Candidat unique au poste de président, Messaour a récolté la totalité des voix des 19 membres présents. Treize (13) personnes ont déposé leur candidature au bureau exécutif de la FABP et l’assemblée générale a procédé à l’élection de six (6) d’entre elles, en l’occurrence Mustapha Raoui, Anouar -Idris, Thouraya Kendouci, Nadjah Abdelouahab Kamel, Youcef Grini et Slimane Bouchkoura.