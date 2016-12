Réagissez

- L’EN de handball dames, perd face la Guinée…

L’équipe nationale féminine de handball senior a encore chuté hier en Angola. Battue il y a deux jours devant le Congo (19-25), les Algériennes se sont inclinées face à la modeste équipe de la Guinée 17-24 (mi-temps 7-13) dans le cadre de la Coupe d’Afrique de handball senior. Rappelons que la première participation de la Guinée à la CAN de handball remonte à il y a deux années, à l’occasion de l’édition qu’avait organisée Alger en 2014. Pour leur deuxième sortie, les coéquipières de Hemici étaient incapables de signer la victoire.

Encore une fois, les lacunes tant en défense qu’en attaque ont profité aux jeunes représentantes de la Guinée. Les bonnes prestations d’Amel Aït Ahmed ou de la gardienne Fatma Boussoura (rentrée en 2e période) n’ont rien apporté. Tandis que Fatiha Haïmeur, qui s’est créé plusieurs occasions, a raté naïvement l’immanquable.

Après cette «déroute», l’Algérie affrontera cet après-midi la Tunisie, championne d’Afrique en titre dont la victoire lui est promise. L’Algérie jouera toutefois les quarts de finale face aux redoutables et favorites Angolaises. Désormais, les Algériennes se dirigent tout droit pour jouer la 7 ou 8e place de la 22e Coupe d’Afrique de handball, qui s’achèvera à Luanda le 7 décembre.

- Basket-ball : le GSP hérite de Ferroviario Maputo

Les basketteuses algériennes du GS Pétroliers affronteront leurs homologues de Ferroviario Maputo, organisatrices de la Coupe d’Afrique des clubs champions, aujourd’hui en quarts de finale du tournoi qui se dispute au Mozambique. Avec deux défaites et deux victoires, dont la dernière mercredi soir contre les Mozambicaines de l’Athletic Politecnica (55-45), le GSP a terminé la phase de poules à la 3e place du groupe B avec 6 points, tandis que Ferroviario Maputo s’est classé 2e du groupe A avec 7 pts. APS



- Les judokas de FAWZ remportent 4 médailles en Slovénie

La participation de l’association sportive de judo FAWZ (wilaya Sidi Bel Abbès) au récent Tournoi sportif international de judo en Slovénie s’est soldée par 4 médailles (2 d’or, une d’argent et une de bronze). Les premières places ont été l’œuvre de Mohmed Guerrouj et Kaddour Houaria. Tandis que les secondes et troisièmes places sont revenues respectivement aux judokas, Ahmed Djeradi et Abdelkader Zebida.