- Barrios privée de sa médaille

La Cubaine Yarelys Barrios, médaillée d’argent au disque aux Jeux olympiques 2008 de Pékin, s’est vu retirer sa médaille hier par le Comité international olympique (CIO), une réanalyse de son échantillon sanguin de l’époque ayant prouvé qu’elle était dopée. La réanalyse a démontré que la discobole cubaine était positive à l’acetozolamide, un diurétique utilisé comme produit masquant et donc interdit. Barrios, médaillée de bronze aux JO-2012 de Londres et aux Mondiaux 2011 et 2013, avait décroché l’argent aux Championnats du monde 2007 et 2009.

- Muguruza éliminée dès le 2e tour

L’Espagnole Garbine Muguruza, n°3 mondiale, a été éliminée de l’US Open dès le 2e tour par la Lettone Anastasija Sevastova (n°48) 7-5, 6-4, mercredi. Muguruza s’était imposée en juin à Roland Garros, signant à cette occasion sa première victoire dans un tournoi du Grand Chelem, mais elle avait déjà été éliminée dès le 2e tour à Wimbledon en juillet. L’Espagnole pouvait, en cas de succès à Flushing Meadows et d’élimination précoce de l’Américaine Serena Williams, s’emparer de la première place au classement mondial.

- Bradshaw s’impose à Zurich

La Britannique Holly Bradshaw a remporté le concours de la perche féminine de la réunion d’athlétisme de Zurich, disputé dans la gare centrale de la ville, avec un saut à 4,76 m réussi devant une forte assistance mercredi soir. Bradshaw a devancé aux essais l’Américaine Sandi Morris, qui a également franchi 4,76 m, et la Grecque Katerina Stefanidi (4,71 m), respectivement médailles d’argent et d’or aux JO de Rio.