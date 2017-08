Réagissez

- ACNOA : Berraf à la tête de la commission d’éthique

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, vice-président de l’Association des comités nationaux olympiques africains (Acnoa) a été désigné à la tête de la commission d’éthique de l’Association des comités nationaux olympiques africains, à l’occasion du congrès ordinaire de l’instance africaine, qui se tient actuellement à Abuja (Nigeria). Une désignation qui confirme bien le poids et l’estime que portent les membres de l’Acnoa à l’Algérien, trois mois après sa réélection, en mai dernier, au poste de premier président de l’instance africaine, et ce, pour la 5e fois de suite.

- Jeux Olympiques : Los Angeles a passé un accord pour 2028, ouvrant la voie des JO-2024 à Paris

La ville de Los Angeles a passé un accord avec le CIO pour organiser les Jeux olympiques de 2028, a confirmé à l’AFP un responsable municipal, ce qui ouvre la voie aux JO à Paris en 2024. L’accord a été rendu possible par la décision inhabituelle du CIO d’attribuer simultanément deux éditions des Jeux, en juillet dernier, estimant que les deux candidatures étaient bonnes dans un contexte où elles se raréfient. Ce serait la troisième fois que la métropole californienne organise les Jeux d’été, après 1984 et 1932.

Paris a déjà organisé ceux de 1900 et 1924. Les détails de l’accord n’étaient pas encore connus. Paris a toujours refusé d’envisager une candidature pour 2028, estimant que son projet n’était calibré que pour 2024, notamment en raison de la difficulté de sécuriser quatre années supplémentaires les terrains où doivent être construits les équipements manquants.

Los Angeles n’avait jamais fermé totalement la porte à cette éventualité, assouplissant sa position au fil du temps après avoir indiqué que sa ville était prête à accueillir les JO «demain s’il le fallait». La semaine dernière, il avait estimé qu’il serait «stupide» de refuser 2028 au regard des compensations financières accordées par le CIO.

- Angleterre/Manchester City : Un stage en Espagne au lendemain de la 1re journée

Manchester City a pris la surprenante décision de se rendre en Espagne pour un camp d’entraînement, moins d’un jour après l’ouverture de la saison 2017-18 de la Premier League, a annoncé le club mancunien hier. Le manager de City, Pep Guardiola, et son groupe s’envoleront pour Gérone (Catalogne), où ils séjourneront quatre jours, quelques heures après avoir joué chez le promu Brighton, le 12 août.

Pendant leur stage d’entraînement, organisé pour donner du temps de jeu aux joueurs absents à la tournée d’avant-saison aux Etats-Unis, les Citizens rencontreront Gérone, nouveau venu en Liga. «Ce voyage est une belle opportunité pour Pep de travailler avec son effectif complet dans un camp d’entraînement intensif», a déclaré le directeur du football de City, Txiki Begiristain, sur le site du club.

«Nous avons eu quelques joueurs retenus au plan international cet été, ce qui signifie que Pep n’a pas eu l’occasion de travailler longtemps avec toute l’équipe», a-t-il ajouté. Manchester City accueillera Everton pour son 2e match de championnat le 2 août.

- Espagne : Jesus Navas retourne à Séville

L’ailier international espagnol, Jesus Navas, a fait son retour au Séville FC, son club formateur, où il a signé pour quatre saisons alors que son contrat avec Manchester City a pris fin en juin, a annoncé le club espagnol hier sur son site internet. Après quatre saisons en demi-teinte dans l’effectif du club mancunien, le joueur de 31 ans retrouve l’Andalousie où il a éclos au plus haut niveau «avec la ferme intention de devenir le joueur le plus capé de l’histoire du Séville FC», a expliqué le club.

A Séville depuis l’âge de 15 ans, Navas y a déjà disputé 395 rencontres et remporté deux Coupe de l’UEFA, une Supercoupe d’Europe, deux Coupes du roi et une Supercoupe d’Espagne. Il ne lui reste plus que 19 matches à jouer pour égaler le record actuel du club, détenu par son légendaire attaquant Juan Arza (414 apparitions).