- AGE des fédérations sportives : Le MJS se veut garant

Les assemblées générales électives (AGE) ne se tiendront qu’après finalisation de l’évaluation et l’examen des bilans moral et financier de leur mandat olympique 2012-2016 par les services de l’administrations centrale du ministère de la Jeunesse et des sports. Selon le communiqué du MJS, cette décision s’inscrit conformément aux dispositions de la loi n°13.05 du 23 juillet 2013 relative à l’organisation et au développement des activités sportives, et du décret exécutif n° 14-330 fixant l’organisation et le fonctionnement des fédérations sportives. Néanmoins, il faudra noter que malgré ces dispositions, des AG électives de certaines ligues régionales de football, à l’image de celle de la LIRF, se sont tenues en infraction aux différentes directives et lois régissant leur déroulement légal.

- Rugby : Du changement dans le staff

Les résultats enregistrés par la sélection algérienne de rugby lors du tournoi «Tri-nations», organisé à la fin du mois de décembre dernier à Oran, avec deux défaites en autant de matchs respectivement face au Maroc (11-12) et la seconde face à la Tunisie (15-16), ne sont pas restés sans conséquence.

La Fédération algérienne de la discipline a décidé de démettre de leurs fonctions les membres du staff qui sont les deux frères Tebani (Salim et Djemaï). C’est le sélectionneur national actuel des moins de 21 ans, Boumedienne Allam, qui assurera l’intérim avant la nomination d’un nouveau staff. Par contre, Farid Chabouni, nouveau directeur sportif, est chargé de trouver les nouveaux entraîneurs.

Les deux techniciens sont des anciens internationaux. Allem a évolué dans plusieurs clubs de rugby en France. Il fut même sélectionné en équipe de France dans les catégories jeunes. L’Algérie prendra part au mois de mars prochain (entre le 20 et le 26), au Cameroun, à la Coupe d’Afrique des nations «C» (Africain cup bronze) qui verra la participation du pays organisateur, le Cameroun et du Nigeria.

- Aviron et Canoë Kayak : Un seul candidat en lice

La Fédération algérienne des sociétés d’aviron et de canoë kayak (Fasack) tiendra son assemblée générale élective (AGE) demain à partir de 9h à la salle de conférences du centre Ahmed Ghermoul, sis au 1er Mai (Alger). Le président sortant, le Dr Bachir Djelouat, ancien rameur et barreur international, ne postulera pas pour un second mandat olympique, justifiant son retrait par des raisons professionnelles.

Pour lui succéder, un seul candidat est en lice. Il s’agit de Abdelmadjid Bouaoud, 1er vice-président du bureau sortant de la Fasack, un licencié en économie et fondateur du club Rowing Club de Kabylie (barrage Taksbet - wilaya de Tizi Ouzou). Pour ce qui est du bureau exécutif, ils sont onze candidats pour huit membres fédéraux, conformément au statut de la Fasack.