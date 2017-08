Réagissez

- JSK : Fabbro nouvel entraîneur

Enrico Fabbro est de retour à la JS Kabylie. L’Italien a accepté l’offre de Hannachi de prendre en main la barre technique des Canaris, deux jours après le limogeage surprise du duo Rahmouni-Moussouni. Jetant son dévolu sur Adel Amrouche, le boss de Mohand Cherif Hannachi s’est heurté au refus de ce dernier de prendre en main la barre technique, en raison de la manière dont ont été limogés Moussouni et Rahmouni. Pris au dépourvu après ce refus, le patron de la JSK a tenté de faire revenir Aït Djoudi.

Pressé par le temps avec l’équipe qui risquait de se retrouver sans entraîneur en Tunisie à l’occasion du stage qui débutera demain à Gammarth, le président de la JSK s’est rabattu, avant-hier, sur la piste de l’Italien Enrico Fabbro, qui avait fait un passage de six mois à la JSK en 2012. L’accord a été conclu hier. Fabbro devrait rallier Tunis à partir de Rome pour entamer sa mission.

- USMB : Zemiti démissionne

Fraîchement installé à la tête de la barre technique du nouveau promu, l’USM Blida, le technicien algérois, Farid Zemiti, a annoncé, hier, sa décision de jeter l’éponge, en déplorant les conditions déplorables dans lesquelles il a travaillé depuis son installation. Loin d’être satisfait de ces conditions, la goutte qui a fait déborder le vase a trait à la décision des joueurs de l’USMB d’entamer un mouvement de grève pour réclamer des salaires impayés.

Les conditions de travail n’étant plus réunies, en sus de ce problème financier qui touche aussi bien les joueurs, que le staff technique, Farid Zemiti n’a pas trouvé d’autre issue que d’annoncer à la direction sa décision de quitter ses fonctions. «Les conditions de travail actuelles sont les raisons qui m’ont conduit à démissionner.

Les choses se sont compliquées avec la décision des joueurs de faire grève pour réclamer leurs salaires. Arrêter la préparation en pleine intersaison et à moins d’un mois du début de la compétition, sans que cela fasse réagir la direction, ne me motive plus pour poursuivre ma mission», a-t-il expliqué.

Une démission et une grève des joueurs, en sus d’un remaniement à la tête de la barre technique, tout cela n’augure rien de bon pour la formation phare de la ville des Roses pour son retour parmi l’élite. A noter que l’USMB bat un record cet été, avec la démission de deux entraîneurs avant même le début de la compétition, puisqu’avant l’arrivée de Farid Zemiti, la direction avait nommé en juin dernier Mohamed Bacha, avant que ce dernier ne jette l’éponge il y a deux semaines.