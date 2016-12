Réagissez

- MO Béjaïa : L’espoir renaît

Les Béjaouis du MOB entretiennent l’espoir de réaliser leur objectif principal cette saison, à savoir le maintien, à l’issue de la victoire arrachée devant le CA Batna avant-hier, mardi. Confrontés à une situation difficile depuis quelques semaines, les camarades de Yaya ont subi une grosse pression à cause de la série des résultats négatifs. Ils étaient donc dans l’obligation de bien réagir pour espérer aller jusqu’au bout de la saison et assurer leur maintien.

Ayant réussi à prendre l’avantage à la 10’, les poulains du coach Boussaâda ont été rattrapés au score en seconde période, avant que Khadir n’inscrive le but de la victoire en fin de match, permettant au MOB de remporter un précieux succès. L’attaquant Messaâdia a déclaré à la fin du match : «Je ne vous cache pas que nous sommes soulagés par cette victoire qui nous permet de reprendre espoir. Ce succès nous fait du bien et va nous pousser jusqu’au bout afin de réussir l’objectif tracé, bien qu’on soit conscients qu’on doit travailler encore davantage pour améliorer notre rendement et récolter le maximum de points pour ce qui reste du parcours.»

Afin de profiter de la trêve hivernale, le staff technique, en concertation avec les dirigeants, vient de programmer un stage bloqué de dix jours au centre olympique d’El Bez, à Sétif, à partir de la semaine prochaine. Par ailleurs, on apprend que deux joueurs sont sur la liste des libérés, à savoir Yesli et Bencherifa, alors que les dirigeants sont en contact avec quelques joueurs. La reprise des entraînements est fixée au 2 janvier prochain au stade de l’UMA. Enfin, une réunion des actionnaires est prévue aujourd’hui, où il sera question de nommer un nouvel entraîneur et d’évoquer d’autres points liés à la situation de l’équipe.

- 13e Tour national cycliste : Coup d’envoi hier à Chlef

Le coup d’envoi de la 13e édition du Tour national cycliste (seniors et juniors) a été donné, hier, à Chlef. Organisée par la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), sous le patronage du wali de Chlef, en partenariat avec la DJS et la Ligue locale de cyclisme, cette 13e édition s’étalera sur trois jours. La troisième et dernière étape est programmée demain sous forme d’un circuit fermé de 45 km pour les juniors et de 53 km pour les seniors.