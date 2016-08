Réagissez

- Meeting de Paris : Makhloufi sous les 1’43’’ sur le 800 m

Taoufik Makhloufi a pris la 2e place sur le 800 m (1’42’’98) hier soir au cours du meeting de Paris. Le récent double médaillé d’argent aux JO de Rio, qui a été dominé par le Kényan Alfred Kipketer (1’42’’87), est descendu pour la troisième fois sous les 1’43’’, malgré la fatigue des Jeux olympiques. A la fin de la course, Makhloufi s’est dit très satisfait de cette excellente performance. Interrogé par un journaliste français par rapport à ses relations avec le Comité olympique algérien (COA), Makhloufi a répondu : «ça va, ça va.»

Après Paris, Makhloufi enchaînera avec une autre et dernière course sur 800 m à l’occasion du meeting ISTAF de Berlin (Allemagne) qui se déroulera le 3 septembre. Six jours plus tard, il est attendu à la réunion de Bruxelles (9 septembre) comptant pour la finale de la Ligue de diamant, où il s’alignera dans l’épreuve du 1500 m. Il s’agira de sa dernière compétition de la saison, avant de prendre quelques jours de repos.

- CRB : Séparation à l’amiable avec Bouali

Après deux journées seulement de championnat de Ligue 1, voilà qu’un 2e entraîneur quitte son poste. En effet, Foued Bouali n’est plus à la tête de la barre technique du CR Belouizdad. Le club a indiqué, hier, sur son site internet, qu’il s’est séparé à l’amiable de cet entraîneur. Avant lui, Adel Amrouche avait claqué la porte de l’USM Alger, avant même l’entame du championnat. Il faut rappeler que le CRB n’a récolté qu’un seul point lors de ces deux journées. Après avoir fait match nul chez lui face au MC Oran (1-1), lors de la 1re journée, il a été défait, avant-hier, à Sétif, à l’occasion de la 2e journée (2-1).