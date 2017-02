Réagissez

AS Khroub : Latrèche nouvel entraîneur

Le divorce entre l’AS Khroub et le duo composé de Belachtar et Redjimi est bel et bien consommé et ce, à l’issue de la 22e journée de championnat de Ligue 2, et du nul concédé face à la JSMB au stade Abed Hamdani. En effet, après deux mois de bouderie, consécutive à la défaite en coupe d’Algérie face à la modeste équipe de la CAM Skikda (Régionale 1), les deux entraîneurs étaient revenus au bercail, répondant à l’appel de l’administration de Maâmar Dib, laquelle avait repris les rênes du club.

Cependant, la magie ne semblait plus opérer, car, suite aux quatre matchs nuls (dont deux à l’extérieur), les décideurs ont tranché, en faisant appel à Abdelkrim Latrèche, fraîchement débarqué de l’USM Annaba, afin de prendre la barre technique. Ainsi, le technicien colliote, qui devait parapher, hier, le contrat le liant à son nouveau club, aura la délicate mission de tenter de sauver l’équipe chère aux Khroubis du purgatoire, elle qui occupe la 14e place.

Aïn El Hammam (Tizi Ouzou) : Semi-marathon féminin

La 4e édition du semi-marathon féminin de la ville de Aïn El Hammam (Tizi Ouzou) aura lieu vendredi, 3 mars 2017, apprend-on auprès de la Direction locale de la jeunesse et des sports (DJS). Organisée sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports et du wali de Tizi Ouzou, en collaboration avec l’Assemblée populaire communale (APC) de Aïn El Hammam, la ligue d’athlétisme et l’Association pour le développement du sport féminin de Aïn El Hammam, cette course de 10 kilomètres verra la participation de centaines d’athlètes filles issues de plusieurs communes de la wilaya de Tizi Ouzou.

Le départ sera donné au niveau du chef-lieu de la daïra d’Iferhounène pour les catégories juniors, seniors et vétéranes alors que l’arrivée est prévue devant le siège de l’APC de Aïn El Hammam. La course des cadettes, minimes, benjamines et école de filles s’ébranlera du village Tiferdout pour aboutir devant la mairie de Aïn El Hammam, où un nombreux public est attendu comme chaque année pour encourager les participantes. Les inscriptions se feront au niveau de l’auberge de Aïn El Hammam, de la salle omnisports de la même localité et de la ligue d’athlétisme de Tizi Ouzou ainsi qu’au niveau des salles omnisports de la wilaya, a-t-on ajouté. Ce semi-marathon sera encadré par la DJS et la ligue d’athlétisme.