Réagissez

Dans quelques heures, l’équipe nationale A’ jouera le match retour contre la Libye à Sfax (Tunisie) où elle se trouve depuis hier. La défaite (1-2) concédée au match aller à Constantine a suscité commentaires et réactions pas très favorables à la sélection locale et aux nouveaux dirigeants de la Fédération. La déception née de la défaite est somme toute logique, mais doit être englobée dans une réflexion objective, ni tronquée ni pernicieuse comme cela semble être le cas de la part de ceux qui traquent le président de la Fédération, Kheireddine Zetchi, aux commandes du bateau (ivre ?) depuis 4 mois seulement.

Le débat sur les équipes nationales est récurrent. Au lendemain de chaque contre-performance, il remonte à la surface sans s’attarder sur les véritables raisons qui sont à l’origine des échecs répétés des différentes sélections, exceptée l’équipe nationale seniors. Comment le football algérien peut-il redresser la tête, retrouver son rang continental sans stratégie, ni politique, ni programme sérieux inscrit dans la durée ? Mis à part le Paradou (encore lui !), quel est le club qui dispose d’un centre de formation avec un embryon de techniciens qualifiés, d’un projet fiable avec un travail planifié et des moyens mis à la disposition des jeunes et des petites catégories ? Les clubs professionnels qui engloutissent des budgets faramineux n’ont pas encore consenti à placer un seul dinar dans la construction d’un centre de formation. Pourtant, dans le cahier de charges du professionnalisme, cet outil est expressément exigé. Faut-il rappeler le nombre de staffs et d’entraîneurs nommés à la tête des sélections juste à la veille d’une compétition pour se voir ensuite indiquer la porte de sortie après une défaite synonyme d’élimination ?

Sur ce chapitre, la Fédération n’a jamais eu de projet sérieux, fiable… parce qu’elle n’a jamais cru aux jeunes, ni à leurs coachs.

La politique du prestige a toujours primé au détriment d’une politique ambitieuse fondée sur le travail, l’investissement en faveur des jeunes. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder l’état lamentable dans lequel est confiné depuis des années le football amateur, le socle de la pyramide du football national. Les résultats ne s’acquièrent pas sur un simple claquement des doigts. Ils résultent toujours d’efforts renouvelés, d’une politique dénuée de faux calculs, de fourberies, poudre aux yeux, d’agitation et de funestes desseins.

Les nations qui dominent le football sont celles qui planifient sainement leur projet orientés exclusivement dans l’intérêt de clubs, joueurs, entraîneurs, environnement, qui se remettent en cause perpétuellement. En un mot, qui ne prennent pas le football et tous ses acteurs en otages. Une qualification à la Pyrrhus ne réglera rien. Le retour aux fondamentaux est une solution parmi tant d’autres.