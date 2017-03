Réagissez

Prévu aujourd’hui et devant s’étaler sur une semaine, le second stage de la sélection nationale des locaux (EN A’) vient d’être officiellement annulé. Et pour cause : la sélection soudanaise, invitée à donner deux fois la réplique à son homologue algérienne durant ce stage, ne viendra pas. La délégation hôte s’est excusé auprès des responsables de la sélectionalgérienne. Une défection qui a contraint Toufik Korichi, le sélectionneur par intérim de l’EN A’ à annuler le stage, au grand bonheur de certains présidents de club qui avaient demandé le report de ce stage, pour permettre à leurs joueurs d’être à la disposition de leurs clubs respectifs.