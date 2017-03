Elections de la FAF : Zetchi nouveau président

Réagissez

Kheireddine Zetchi est le nouveau président de la Fédération algérienne de football (FAF).

Il a été élu, hier, par 64 voix contre 35 non et 4 bulletins nuls, lors de l’Assemblée générale élective qui s’est tenue au CTN de Sidi Moussa, en présence de 103 membres sur 107.

Celui-ci succède à Mohamed Raouraoua qui a dirigé l’instance footballistique algérienne pendant trois mandats. Il faut dire que c’est dans un contexte particulier qu’a eu lieu hier l’élection du désormais ancien président du Paradou AC. Un climat extrêmement tendu au départ qui a failli conduire à l’annulation de l’AG. Certains membres, dont Abdallah Tabou, président de la JSM Skikda, ont remis en cause carrément l’illégitimité du président de la séance, à savoir Hacen Hammar.

D’autres réclamaient la présence d’Ali Baameur (Ligue d’ Ouargla), président de la Commission électorale qui n’avait pas accepté de revenir sur sa décision de reporter les élections au 27 avril. Le porte-parole de l’ASO Chlef, Abdelkrim Medouar, insistait, lui, sur le non-respect de la réglementation. Il faisait référence, entre autre, comme il nous l’a signalé à la fin de l’AG, à l’inéligibilité de certains membres du Bureau fédéral de Zetchi. En plus, il contestait la qualité de membre de l’assemblée certaines personnes présentes dans la salle et qui, pourtant, étaient munies d’un badge. Il a été décidé donc de revérifier une nouvelle fois la composante du conclave. Tous les présents ont été invités à quitter la salle.

Une heure plus tard, l’AG reprend, mais sans la présence des médias. Et le résultat du vote a été communiqué près de deux heures plus tard. Zetchi l’a emporté par la majorité des voix. Beaucoup de membres de l’assemblée avaient décidé finalement de soutenir le candidat qui semble être soutenu par les pouvoirs publics. Tout en félicitant le nouveau président et en lui souhaitant de la réussite, Medouar s’en tient à sa position par rapport aux irrégularités réglementaires ayant entaché ce processus électoral. Les autres présidents de club, du moins les plus en vue d’entre eux, comme Omar Ghrib (MC Alger) ou Mohand Cherif Hannachi (JS Kabylie) ont quitté les lieux dès la fin du vote sans attendre la proclamation officielle des résultats. Une nouvelle ère commence. Et Zetchi a donné un aperçu sur sa vision des choses.