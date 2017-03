Réagissez

Mohamed Raouraoua, président de la fédération...

et Faouzi Lakjaâ, président de la fédération marocaine

Jeudi prochain, 16 mars 2017, Addis Abeba, la capitale de l’Ethiopie, abritera le 38e congrès de la Confédération africaine de football (CAF) qui, cette année, revêt un cachet particulier puisqu’il y aura des élections pour le poste de président de la CAF avec deux candidats en lice, le président sortant Issa Hayatou qui vise un 8e mandat consécutif, et le Malgache Ahmad Ahmad, celui aussi pour le comité exécutif, avec l’Algérien Mohamed Raouraoua, candidat à sa propre succession pour la région Afrique du Nord, mais aussi les élections pour le comité exécutif de la FIFA avec de nombreux candidats qui caressent l’espoir de siéger prochainement au conseil de la FIFA.

Mohamed Raouraoua affrontera donc le Marocain Faouzi Lakjaâ, président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et un ex-président de la Fédération libyenne de football (FLF) qui complète la liste des 3 candidats en lice pour un poste pour la région Afrique du Nord. La bataille s’annonce difficile pour l’Algérien et le Marocain. Chacun compte sur ses appuis. Le candidat algérien dégage une forme d’assurance qui en dit long sur sa capacité à préserver son poste. Alors que d’autres candidats sillonnent le continent pour récolter des voix, Mohamed Raouraoau a préféré aller se ressourcer aux Lieux Saints de l’Islam qu’il quittera dans les prochaines heures pour rejoindre Addis Abeba et attendre le jour J.

Le candidat marocain n’est pas resté inactif. Il était sur tous les fronts au cours des dernières semaines pour tenter de convaincre le maximum de membres de l’assemblée générale de lui accorder leurs voix. Dans une interview au magazine Jeune Afrique, Faouzi Lakjaâ a développer quelques axes de son programme de candidat en dévoilant la stratégie adoptée par le Maroc qui a consisté à tenter de rallier des fédérations africaines en leur proposant des accords de partenariat, qui auraient atteint le nombre de 35, selon Faouzi Lakjaâ.

Ce subit intérêt pour des fédérations du continent s’est manifesté à la veille seulement de l’échéance électorale du 16 mars 2017. Le programme du candidat marocain se résume à cette phrase «aujourd’hui, il n’est plus acceptable de rester à l’écart et de laisser d’autres nous représenter éternellement».

Il vise directement l’Algérien Mohamed Raouraoua, membre du comité exécutif de la CAF depuis 2004. Interrogé sur le bilan et les perspectives de la CAF, le candidat marocain a lâché «la CAF n’est pas en mesure d’opérer des changements dans la rupture», comme pour signifier que lui, il veut révolutionner l’instance faîtière du football continental.

La candidature de Faouzi Lakjaâ s’inscrit en droite ligne ; c’est lui qui le dit «de la politique du palais» qui mène une politique tournée tous azimuts sur le retour du Maroc dans toutes les instances (politiques, économiques, culturelles, sportives) africaines après 15 ans d’absence. Le Palais a mis de gros moyens financiers à la disposition de Faouzi Lakjaâ. Même l’appareil diplomatique a été mis à contribution pour contrer le candidat algérien qui, lui, a mené sa campagne sans grands moyens, ni tapage. Résultats des courses le 16 mars prochain.