El Ouertani cinquième recrue

La NA Hussein Dey a officiellement bouclé son opération de recrutement durant le mercato hivernal après avoir engagé sa cinquième et dernière recrue.

Il s’agit de Mehdi El Ouertani, un Algéro-Tunisien, recruté de la JS Kairouan (Ligue 1, Tunisie). Ce joueur formé en France devrait combler le manque observé dans l’effectif de cette saison. L’entraîneur Alain Michel a estimé que si le NAHD veut jouer les premiers rôles, ce n’est certainement pas avec l’effectif actuel. L’équipe a tout de même terminé dans une position honorable (7e place).

Avec ce renforcement d’effectif, l’équipe aspire à faire mieux durant la manche retour. En plus de ce joueur, le NAHD avait déjà engagé deux autres joueurs, le milieu de terrain guinéen Mohamed Coumbasa qui devrait effectuer son baptême du feu demain face au PAC en Coupe d’Algérie, et le défenseur Mourad Satli. Les deux autres joueurs sont Brahim Ferhat et Hocine Laribi qui s’entraînaient avec l’équipe depuis le début de saison sans bénéficier d’une licence.