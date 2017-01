Réagissez

Le président de la CAF, Issa Hayataou, a été déféré devant un procureur général en Egypte pour «corruption» par l’autorité de la concurrence.

Selon un communiqué diffusé hier sur son site en ligne, l’Egyptian Compétitions Authortites (ECA) chargé de protéger la concurrence et combattre le monopole, affirme avoir porté l’affaire devant le procureur, en précisant qu’elle détient des preuves que le président de la CAF a violé les lois dans l’attribution des droits de retransmission des compétitions africaine (article 8, sections A, B, C, D et E de loi sur la protection de la concurrence), en abusant de sa position pour accorder les droits de diffusion de ces compétitions (diffusion par satellite et sur le web en Egypte, l’Afrique et dans le monde entier) au groupe Lagardère Sport, bafouant ainsi les règles de la libre et loyale concurrence.

Toujours selon l’ECA et dans son rapport transmis au procureur général, «la fraude» concerne nouveau contrat signé entre la CAF et Lagardère Sport en juin 2015, qui entre en vigueur cette année et qui s’étale sur 12 ans (jusqu’en 2028), prolongeant celui qui vient d’expirer (entre 2008 et 2016), interpellant à l’occasion la CAF pour prendre des mesures rapide en vertu de l’article 20, avec notamment l’exigence de l’annulation du contrat. L’ECA, dans son rapport transmis au procureur mais aussi à la CAF, rappelle à la Confédération qu’elle est soumise à la loi sur la protection de la concurrence et est obligée de ce fait l’appliquer conformément à l’article 2 de l’accord entre le gouvernement égyptien et la CAF.