L’Egypte et le Burkina Faso se retrouvent pour la première fois en demi-finale après leur dernière confrontation en 1998, remportée par les Pharaons sur le score de 2 à 0 avant de s’imposer en finale et de remporter leur 4e titre continental. Les deux nations se retrouvent à nouveau à ce stade de la compétition et vont s’affronter à 20h au stade de la capitale Libreville pour le premier billet en finale. L’Egypte, forte de ses 7 consécrations, va tenter d’atteindre la 8e finale de son histoire. En éliminant le Maroc en quart de finale, la formation d’Hector Cuper a montré qu’elle a du caractère et veut aller le plus loin possible dans cette phase finale après trois éditions manquées. L’équipe sera amoindrie encore une fois de son milieu de terrain Mohamed Elneny qui évolue à Arsenal. Touché au mollet, le joueur est indisponible mais l’entraîneur compte le récupérer pour la finale en cas de qualification.

De son côté, le Burkina Faso, surprenant contre la Tunisie, veut atteindre sa deuxième finale en quatre ans après celle disputée (et perdue) en Afrique du Sud face au Nigeria en 2013. Son capitaine Charles Kaboré a décidé d’arrêter sa carrière internationale après la CAN et veut raccrocher avec un titre.