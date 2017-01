Réagissez

Le Celtic a enlevé samedi chez ses voisins et rivaux des Rangers la 404e édition du Old Firm, le mythique derby de Glasgow, 2 à 1 avec un but du Français Moussa Dembélé, pour la 21e journée du championnat d’Ecosse. Le prometteur attaquant de 20 ans a égalisé d’une volée du gauche tout en puissance (1-1, 33’) avant que Scott Sinclair, étrangement seul, ne reprenne victorieusement un centre de la droite pour donner les trois points aux Bhoys (1-2, 70’) au terme d’une partie rythmée. L’attaquant des Rangers Kenny Miller avait auparavant fait exulter les 50 000 spectateurs de l’Ibrox Stadium en ouvrant le score (1-0, 12’).

Les Vert et Blanc signent là un 15e succès consécutif en championnat pour s’assurer un chemin serein vers un nouveau trophée national : ils comptent désormais 19 points d’avance sur leurs dauphins, les Gers, qui ont joué un match en plus. Mais au-delà de l’impact au classement, c’est une victoire hautement symbolique que le Celtic s’est offert. Pour la troisième de la saison (après l’opposition de l’aller et un match de coupe), le club au trèfle a battu son meilleur rival pour le plus grand bonheur de ses supporters. Car entre le Celtic, l’étendard de la communauté catholique irlandaise de la ville, et les Rangers, les représentants de la classe ouvrière protestante, les tensions sont telles que le Old Firm est devenu l’un des derbies les plus intenses d’Europe. La prochaine manche, la 405e, est prévue le 11 mars au Celtic Park. AFP