Le concours d’entrée à l’Ecole supérieure en sciences et technologie du sport de Dly Ibrahim (ex-ISTS), prévu initialement les 26 et 27 mars 2017, a été reporté pour les 4 et 5 avril prochain. Ce concours est destiné aux candidats déjà inscrits pour la formation de conseillers en sport.