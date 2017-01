Réagissez

Bensebaïni forfait



La guigne des blessures poursuit les Verts durant cette CAN-2017 au Gabon, avec la blessure du jeune défenseur central, Ramy Bensebaïni qui souffre du genou, et qui est officiellement forfait pour le match de demain face au Sénégal. Une défection qui obligera Leekens à remanier, encore une fois, sa charnière centrale, avec le retour plus que probable de Hicham Belkaroui qui devrait former l’axe central aux côtés du capitaine Aïssa Mandi. Une autre solution s’offre au Belge avec le sociétaire de l’USMA, Mohamed Benyahia, même si cette option a peu de chance d’être choisie.



M’bolhi et Soudani toujours en soins



Le staff médical des Verts s’est engagé dans une course contre la montre pour tenter de remettre sur pied le portier Raïs M’bolhi et l’attaquant Hilal Soudani en prévision de la confrontation face au Sénégal. Les deux joueurs en question ne se sont pas entraînés lors des deux dernières séances et poursuivaient leurs soins. Néanmoins, leur participation est loin d’être acquise et l’on se dirige vers un autre forfait.



Le Sénégal avec le onze-type



n Bien que qualifié en quarts de finale et même assuré de terminer leader du groupe B, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a indiqué, hier, qu’il ne comptait pas opérer des changements dans son onze-type face à l’Algérie. «Quoi qu’il en soit, nous allons mettre sur le terrain la meilleure équipe possible. Ce sera une rencontre très palpitante et tous les joueurs ont envie de la disputer. C’est une belle affiche attendue par tout le continent», annonce le sélectionneur des Lions de la Teranga, d’autant plus qu’il dispose de l’ensemble de ses joueurs à la veille de cette confrontation aux allures de revanche pour les Sénégalais, éliminés lors de la précédente CAN dès le 1er tour par les Verts.



La Tunisie se prépare à Libreville



n Vainqueur de l’Algérie jeudi dernier en match de la 2e journée du groupe B, la sélection tunisienne n’a pas perdu de temps en ralliant, dès vendredi, la capitale du Gabon, Libreville, où elle y affrontera le Zimbabwe, demain (20h), pour le compte de la dernière journée du 1er tour de cette CAN-2017. Les Tunisiens, au complet à la veille de ce rendez-vous face aux Warriors, se sont entraînés à deux reprises, en attendant l’ultime séance prévue ce soir. Les Aigles de Carthage, avec 3 points à leur actif après leur succès face à l’Algérie, ont leur destin en main, et un nul suffira à leur bonheur pour se hisser en compagnie du Sénégal au second tour en prenant la 2e place du groupe B.T. A. S.