Réagissez

Trois matches comptant pour la 10e journée de la Ligue 1 professionnelle de football auront lieu aujourd’hui ; il s’agit de CS Constantine - JS Kabylie, JS Saoura - NA Hussein Dey et RC Relizane - USM Bel Abbès.

Le stade chahid Hamlaoui de Constantine abritera le choc CS Constantine – JS Kabylie entre deux formations en quête de rachat après leurs dernières contre-performances. Du côté de l’équipe de la ville des Ponts, seule la victoire compte afin d’effacer le nul concédé devant le RC Relizane (0-0) et le revers face à l’O Médéa (2-3). Les Vert et Noir veulent retrouver leur efficacité. L’équipe enregistre le retour de trois éléments importants, à savoir Bencherifa, Sameur et surtout Meghni.

Le meilleur buteur des Sanafir a terriblement manqué à son équipe. Son retour devrait apporter de l’efficacité en attaque, même si la JS Kabylie reste l’une des meilleures défenses du championnat. Le club kabyle, qui vient d’engager le coach tunisien Sofiane Hidoussi, espère provoquer le déclic dès cette journée en allant chercher sa deuxième victoire de la saison. L’année dernière, les Canaris avaient, sous la coupe de Bijotat, réussi à s’imposer à Constantine. Les coéquipiers de Ferhani y croient, même si cela risque d’être plus difficile.

La JS Saoura accueillera ce soir le NA Hussein Dey en nette perte de vitesse. Ayant raté l’occasion d’empocher le total des points face au MC Alger lors de la précédente journée, les Sudistes tiennent là une bonne occasion de se rapprocher du podium. Le nouvel entraîneur des Nahdistes, Alain Michel, était choqué par la production de ses joueurs face à l’ESS (défaite 0-2).

Il va opérer des changements pour tenter de fermer les espaces aux remuants attaquants de la JS Saoura. Un nul serait perçu par ces temps de vaches maigres comme une petite victoire. A suivre le prometteur derby de l’ouest entre les deux équipes en forme, à savoir le RC Relizane et l’USM Bel Abbès. La journée se poursuivra demain avec le derby algérois entre l’USM Alger et l’USM El Harrach, qui retrouveront le stade du 5 Juillet.