DTN : Blaquart et le reste

L’ancien directeur technique (DTN) de la Fédération française de football (FFF), François Blaquart, est à Alger depuis samedi à l’invitation du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi. Sa venue en Algérie «s’inscrit dans le cadre d’une mission de consulting sur des aspects liés au fonctionnement de la DTN algérienne».

Durant son séjour en Algérie, François Blaquart s’entretiendra avec des techniciens algériens, visitera les installations des clubs, s’informera avec les entraîneurs des conditions de travail et des standards en matière de formation. De retour chez lui, il dressera le bilan de sa mission qu’il communiquera à la Fédération. Celle-ci sollicitera sans nul doute sa collaboration, sous des formes à définir entre les deux parties. A la tête d’une société de consulting en la matière, François Blaquart pourrait être appointé par la Fédération pour des missions ponctuelles.

Il y a deux urgences en ce qui concerne la Direction technique nationale (DTN). Elles concernent sa restructuration, et ensuite son prolongement au niveau des clubs. Il est inconcevable qu’elle continue de fonctionner dans le schéma qui est le sien depuis la nuit des temps et surtout sans relation directe avec les clubs et leur centre de formation.

Tout club professionnel digne de ce nom doit posséder un véritable centre de formation avec une politique clairement définie, des moyens appropriés et un prolongement à tous les niveaux du football national. Il est inutile et illusoire de parler de la DTN, de tracer des plans et programmes, si au niveau des clubs il n’existe pas de centre de formation. L’existence de ce dernier est une condition sine qua none dans les pays où le football fonctionne normalement, produit du talent régulièrement, où le football est adossé à cette structure essentielle et indispensable. Tous les clubs pros doivent impérativement se doter d’un centre de formation pour assurer la pérennité de la formation de qualité des joueurs. Vaste programme que la visite de François Blaquart ne suffira pas à réaliser en l’absence d’une politique de formation.