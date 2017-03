DRBT – MOB : Défaite interdite pour les Crabes

Réagissez

Les Crabes seront appelés à disputer un match capital et décisif demain à l’occasion de leur déplacement à Tadjenanet pour affronter le DRBT local dans le cadre de la mise à jour du calendrier. Une rencontre que les Béjaouis ne doivent pas perdre pour continuer à espérer le maintien.

Battu lors de la précédente journée par l’USMH à domicile et surtout logé à la dernière place avec 16 points, le MOB n’aura d’autre alternative que de s’imposer pour éviter de rendre les armes. «Nous allons disputer un match difficile face au DRBT qui sera décisif pour notre avenir en Ligue 1. On doit bien négocier ce match et revenir avec la victoire afin de rester dans la course et de continuer à croire encore au maintien bien que nous soyons conscients que la tâche ne sera pas facile.»

Cependant, le club risque une démobilisation totale dans la mesure où la direction n’a pas encore tenu ses promesses envers les joueurs. Alors que le MOB est livré à lui-même actuellement avec l’absence totale de dirigeants et la menace de relégation qui pèse sur le club, l’Association des anciens joueurs, représentée par Djelloul Meddas, Chawki Mebarki et Hafit Challal, a tenu à interpeller le wali de la wilaya de Béjaïa lors de la réunion d’avant-hier où ce dernier leur a promis de réunir toute la famille du MOB pour sauver le club. Cette rencontre sera marquée par l’absence de Lakhdari, Bentayeb, Belkacemi en raison de blessures, tandis que Benali sera de retour.