DRBT : L’entraîneur Mouassa limogé

Le DRB Tadjenanet vient de se séparer de son entraîneur en chef, Kamel Mouassa, apprend-on d’une source proche du club des Hauts Plateaux. La séparation s’est faite «à l’amiable», cette semaine, ajoute la même source.

Le motif de cette séparation invoqué par la direction du club est «l’insuffisance des résultats». Pourtant le bilan du natif de Guelma n’est pas aussi catastrophique. En sept matchs, il a réussi deux victoires, deux nuls et trois défaites, et son équipe se trouve à la 11e place avec 9 points au classement général. Mais sans doute, la dernière sortie à domicile face au NAHD, où l’équipe du DRBT avait réussi à décrocher le point du nul lors des ultimes minutes du temps additionnel, serait la principale cause de cette séparation. Avec ce limogeage, Mouassa devient le 6e entraîneur de la Ligue 1 à quitter ses fonctions après Mourad Rahmouni (JSK), François Bracci (DRBT), Younès Ifticen (USMH), Samir Boudjaârane (USMB) et Omar Belatoui (USB).

Le DRBT se déplacera aujourd’hui à Béchar pour y affronter la JSS dans le cadre de la 9e journée du championnat.