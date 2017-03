Réagissez

Stade Lahoua Smail (Tadjenanet)

Arbitres: Bouslimani, Rachedi, Belbachir

Buts: Chibane (19’ s.p) DRBT, Messaâdia (29’) MOB.

Averts : Rebah, Haddad, Ayeb (DRBT). Benmelouka, Messaâdia, Rahmani (MOB).

Expul. : Feghloul (82’) DRBT, Salhi (82’) MOB

DRBT: Litim, Fourloul, Terbah, Aït Mohand, Guitoune, Guerabis, Hedda, Djahel (Noubli 62’), Demane, El Mouden (Meftahi 73’), Chibane (Nezouani 88’).

Entr. : Bougherrara

MOB : Rahmani, Bâaouali, Bencherifa (Athmani (67’), Cheklam (Mouhli 46’), Benmelouka, Sidibé, Bouchema, Salhi, Rahal, Boulemdaïs, Messâadia (Benali 86’).

Entr. : Boussâada.

Les Crabes du MO Béjaia ont décroché un précieux point dans leur déplacement à Tadjenanet hier dans le cadre du match de la mise à jour du calendrier de Ligue 1. Après la défaite amère concédée à l’USM El Harrach, la semaine passée, les béjaouis étaient contraints de bien réagir pour continuer à espérer. Les locaux ont débuté le match en force se procurant quelques occasions de buts par Chibane qui a eu opportunités d’ouvrir le score à la (2’), mais son tir sera renvoyé en corner par Rahmani.

A la (19’), Demane bénéficie d’un penalty après avoir été fauché par un défenseur béjaoui et c’est ainsi que Chibane offre l’avantage à son équipe. Un but qui a fait réagir les béjaouis pour aller chercher l’égalisation en multipliant les occasions de buts notamment par Salhi et Boulemdais. Les poulains de Boussâada parviendront à remettre les pendules à l’heure quelques minutes plus par Messaadia qui sur un bon travail collectif, se trouve seul face au gardien Litim et c’est sur ce score d’un but partout que se termine la première période. De retour des vestiaires, on assistera au même scénario où les locaux exerceront un grand pressing sur la défense mobiste à la recherche du but de la victoire avec une occasion pour Guitoune sur une tête qui oblige Rahmani à employer toutes ses forces pour renvoyer la balle. La dernière occasion est à mettre à l’actif de Meftahi à la (83’) qui pénètre dans la surface de réparation mais son tir a été arrêté par Rahmani. Le reste du temps ne changera rien au tableau d’affichage et c’est ainsi que se termine la rencontre sur ce nul qui n’arrange pas les affaires deux équipes.