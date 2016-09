Réagissez

Le trio madrilène Ronaldo, Bale et Benzema

Cristiano Ronaldo énervé d’être remplacé, Karim Benzema en manque de rythme, Gareth Bale pas assez régulier... Au Real Madrid, le trio BBC connaît quelques interférences, à vite régler avant d’affronter Dortmund en Ligue des champions, un vrai test pour les Madrilènes, aujourd’hui.

Ronaldo-Zidane, friture sur la ligne

Avis de tempête aux Canaries : samedi à Las Palmas (2-2), Ronaldo n’a pas caché son énervement après la décision de son entraîneur Zinédine Zidane, qui l’a remplacé à 20 minutes de la fin du match. La poignée de main entre la star portugaise et le technicien français a été fraîche et les caméras se sont fait un malin plaisir de capter ensuite le juron lancé par CR7 sur le banc de touche. Boulimique de jeu, le triple Ballon d’or veut tout jouer, tout le temps. Mais il a désormais 31 ans et Zidane a choisi de le ménager, samedi.

«Qu’il se soit mis en colère, non, il ne faut pas interpréter cela», a dédramatisé le Français, déjà tourné vers le choc contre le Borussia Dortmund. «Nous avons un autre match mardi et il doit se reposer de temps à autre.» Une bonne partie de la presse espagnole a d’ailleurs donné raison à ZZ contre CR7, dont le début de saison est loin de ses standards habituels.

Après avoir manqué sur blessure (genou) la préparation estivale du Real, Ronaldo n’a inscrit que deux buts en quatre matches. «Il a bien récupéré de sa blessure mais il faut dire qu’il n’a pas bénéficié d’une pré-saison comme moi. Cela prend un peu de temps», a fait valoir Bale ce week-end. A Dortmund, Ronaldo devra briller pour dissiper le malaise : s’il marque à nouveau, il se rapprochera de la barre mythique des 100 buts en C1, un objectif tout proche pour le meilleur buteur de l’histoire de la compétition (95 buts).

Benzema, un tempo à retrouver

Lui aussi a été blessé en début de saison et lui aussi a besoin de reprendre le rythme : le Français Karim Benzema fait face cette saison à une concurrence nouvelle avec le retour au Real d’Alvaro Morata, aguerri après deux années à la Juventus Turin. A Las Palmas, c’est Morata qui était titulaire. Et même si Benzema a réussi son entrée en jeu, inscrivant son deuxième but de la saison en Liga, il n’a encore disputé aucun match en intégralité. Sauf que dans l’esprit de Zidane, le trio BBC n’est pas négociable et cela vaut en particulier pour Benzema. A charge pour ce dernier de retrouver le bon tempo. «Quand il touche le ballon, il se passe toujours quelque chose d’intéressant et on ne peut pas dire ça de tout le monde», a résumé le technicien français.

Bale sur courant alternatif

Gareth Bale avait débuté la saison en trombe avec un doublé contre la Real Sociedad lors de la première journée de Liga, le 21 août (3-0). Mais depuis ce coup d’éclat, le Gallois n’a plus été aussi décisif. «Nous nous créons des occasions et si nous continuons ainsi nous allons marquer beaucoup de buts», a-t-il assuré ce week-end. Mais il faudra faire mieux face au Borussia Dortmund : le Real n’a jamais gagné sur le terrain du BVB en cinq rencontres (3 défaites, 2 nuls) et le redoutable club allemand reste sur 20 buts inscrits sur ses quatre derniers matches.

Au-delà de Bale, c’est l’ensemble du trio BBC qui doit se réveiller aujourd’hui, sans quoi l’équipe merengue pourrait se voir bousculée comme contre le Sporting Portugal (victoire 2-1 in extremis) lors de la première journée de C1. «Moi, je suis content d’eux», a défendu Zidane. «On attend beaucoup d’eux, on attend énormément. Dès qu’ils sont un cran en dessous... Ils savent que c’est comme ça, ils savent qu’on leur demande beaucoup, et ça fait partie du truc», a-t-il conclu.