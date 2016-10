Réagissez

L’un des deux voire les deux risquent de concéder du terrain au Bayern : Dortmund, troisième de la Bundesliga, reçoit aujourd’hui (vendredi) en match avancé le deuxième, Hertha Berlin, pour le choc de cette 7e journée.

La tension est montée dans la semaine avec les déclarations des dirigeants de Berlin, qui accusent l’entraîneur de Dortmund, Thomas Tuchel, de chercher à faire pression sur les arbitres. Tuchel, après le dernier match de championnat (défaite à Leverkusen 2-0), avait brandi les statistiques des fautes, qui montrent en effet que les joueurs du Borussia sont les plus visés de la Bundesliga, pour exiger des arbitres qu’ils sortent plus souvent les cartons jaunes ou rouges. «Ses propos sont limites», a lancé le coach du Hertha, Pal Dardai. «C’est difficile pour les arbitres, si on se prend un jaune au premier duel, je pourrais aussi me plaindre que c’est à cause des propos de monsieur Tuchel».

Bref, l’ambiance sera chaude à Dortmund, entre un Borussia très ambitieux mais déjà à quatre points du Bayern, et l’équipe surprise de ce début de saison, le Hertha, qui avec trois points de retard seulement voit encore la roue arrière des Munichois. Le Bayern jouera samedi à Francfort contre l’Eintracht, huitième à six points.

La semaine internationale a laissé des traces parmi les titulaires de Dortmund : le Grec Sokratis, pilier de la défense centrale, est touché aux adducteurs, le Portugais Raphaël Guerreiro, la révélation de ce début de saison, devra sans doute s’arrêter deux semaines pour soigner un claquage à une cuisse, et l’arrière droit polonais Lukasz Piszczek souffre d’un genou. Ces absences s’ajoutent à celles d’André Schürrle, Gonzalo Castro et Sven Bender, qui étaient déjà à l’infirmerie.

Le Français Ousmane Dembélé, qui a joué la semaine dernière avec les moins de 21 ans, est en revanche opérationnel. Cette pause internationale était arrivée à temps pour le Borussia, qui a marqué le pas lors de la sixième journée en concédant une défaite 2 à 0 à Leverkusen, après une période euphorique mais aussi une série de sept matches en 22 jours.

Le Hertha, avec une seule défaite, sur le terrain du Bayern, ne s’attendait pas à être à pareille fête mi-octobre. Son buteur bosniaque Vedad Ibisevic n’a pour l’instant rien à envier au canonnier de Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang, l’un et l’autre partageant la tête du classement des buteurs avec cinq buts (à égalité avec Lewandowski/Bayern, Chicharito/Leverkusen et Modeste/Cologne).