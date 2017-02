Réagissez

La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé, hier, que «le joueur Abdeli Walid du MC Saïda (Ligue 2) est suspendu jusqu’à l’audition prévue pour la séance du lundi 6 février 2017 à 11h au siège de la Ligue de football professionnel».

Il est question d’un «échantillon prélevé dans le cadre d’un contrôle de dopage relevant d’une méthode interdite». Le joueur devra donc s’expliquer lors de son audition devant les membres de la commission. C’est le premier cas de soupçon de dopage enregistré cette saison. Durant la saison passée, il y avait eu cinq cas : Youcef Belaili (USM Alger), Kheireddine Merzougui (MC Alger), Rafik Boussaid (RC Arbaâ), Noufel Ghessiri et Hocine Amrous de la JSM Skikda). Les cinq joueurs ont écopé d’une suspension de quatre années. A rappeler que Belaili avait introduit un recours auprès du Tribunal arbitral des sports (TAS) de Lausanne à l’encontre de la sanction de la CAF. L’élément de l’USM Alger, contrairement aux autres joueurs, avait été sanctionné par la CAF, suite à un contrôle effectué lors d’un match de Ligue des champions d’Afrique, et la FAF (championnat). Le TAS avait accepté son recours et réduit la sanction à deux ans. Mais la FAF n’a pas voulu réduire sa sanction. Abdeli Walid est le premier cas, donc, enregistré cette saison.