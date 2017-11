Dopage : Le CIO sanctionne

Retrait d’un titre olympique et suspension à vie des JO. Le Comité international olympique (CIO) a sorti, mercredi, l’artillerie lourde contre le fondeur Alexander Legkov, premier sportif déchu, en conséquence de la révélation, il y a un an et demi, d’un dopage d’Etat dans le sport russe.