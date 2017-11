Réagissez

L’athlète Samira Messad (29 ans), sociétaire de l’ASFJ de Béjaïa, qui avait écopé d’une suspension de quatre années (du 1 août 2015 au 31 juillet 2019) pour avoir été contrôlée positive aux produits dopants en août 2015 lors du championnat d’Algérie d’athlétisme, a vu sa suspension réduite de deux années.

D’ailleurs, celle-ci nous l’a confirmé, hier. «Après la plainte déposée en mai 2017 auprès du Tribunal des règlements des litiges sportifs (TARLS), contre la commission nationale antidopage (CNAD), j’ai fini par avoir gain de cause. Le TAS algérien qui a étudié sérieusement mon cas a réduit ma suspension de deux années que j’ai déjà purgées en août dernier. J’avoue que grâce aux nombreux soutiens, j’ai résisté et tenu le coup sur le plan psychologique, étant donné que j’étais victime d’une injustice. De plus, ce n’est qu’en février dernier qu’on m’avait remis la notification relative à la suspension de quatre années. Auparavant, on m’avait informé que je n’avais nullement le droit de faire un quelconque recours suite à ma lourde sanction. Cela été dur de surmonter cette épreuve», nous a expliqué Messad qui affirme qu’elle n’avait nullement l’intention de se doper. «Certes, j’ai été contrôlée positive mais c’était parce que j’avais pris des médicaments pour soigner mon anémie, mais pas dans le but de réaliser des performances», a-t-elle ajouté. Samira Messad compte reprendre le chemin des entraînements afin de renouer avec la compétition en 2018. «J’ai hâte de prendre part à des courses des haies où je serai motivée plus que jamais», a-t-elle indiqué à ce propos.