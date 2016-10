Dopage : Journée de sensibilisation à Tizi Ouzou

Réagissez

La direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la wilaya de Tizi Ouzou et le ministre de la Jeunesse et des sports organisent, aujourd’hui de 8h à 17h, au centre des loisirs scientifique de la ville, les travaux de l’atelier de la région Centre d’information et sensibilisation contre le dopage dans le sport. Les participants à ce conclave sont les athlètes, les entraîneurs, médecins ou kinés et des dirigeants dont les disciplines sportives considérée à risque : athlétisme, haltérophilie, body building, cyclisme, boxe, football, natation, handisport, judo, lutte, tennis, basket, handball et volley-ball.

Cette opération, qui regroupera environ 250 participants venus de sept DJS du centre du pays (Alger, Tizi Ouzou, Blida, Tipasa, Boumerdes, Médéa et Bouira) entre dans le cadre du programme de lutte contre le dopage de l’Unesco, qui sera mis en œuvre par le MJS et le Comité national antidopage.

Une panoplie de communications sont au menu de cette journée : «Historique du dopage et effets négatifs sur les valeurs éthiques du sport» par le docteur Mekacher, «La politique nationale en matière de lutte contre le dopage» par M. Kourad, «Substances dopantes et conséquences du dopage sur la santé» (Dr Mekacher), «Standard international, liste des interdictions» par le docteur Lahmek, «Droits et responsabilités des sportifs en vertu du code mondial antidopage 2015» par M. Kourad, «Activités pratiques au sein du centre d’information» animées par les agents d’éducation de la wilaya, «Procédures de contrôle du dopage» (Dr Hamlaoui) et procédures d’obtention d’une exemption à des fins thérapeutiques (Dr Maghlaoui). Les travaux de l’atelier seront clôturés par le docteur Yahia Cherif sur le thème «Compléments alimentaires et modèles de bonnes pratiques».