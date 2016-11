Réagissez

Le Serbe Novak Djokovic vise toujours plus haut

Novak Djokovic a entamé, mercredi, son tournoi BNP Paribas Masters à l’Accor Hotels Arena de Paris. Le Serbe entend soulever une quatrième fois d’affilée l’Arbre de Fanti et conserver une place de numéro un mondial que convoite le Britannique Andy Murray. Il répond à quelques questions d’El Watan.

- Comment vous sentez-vous quelques semaines après Shanghai où vous avez perdu en demi-finale ?

Je me sens très bien. J’ai l’impression d’avoir rajeuni. Je suis régénéré et très heureux d’être de retour dans cette ville où j’ai de merveilleux souvenirs, surtout cette année. Cela me procure beaucoup d’émotions. J’ai eu de très bons résultats dans les tournois indoor. Je me sens à l’aise sur ce type de surface. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même.

- Vous avez battu Murray d’une manière assez sèche dans la finale l’année dernière. Est-ce qu’il vous inquiète maintenant et avez-vous peur de perdre votre place de n°1 ?

Il faut le féliciter pour tout ce qu’il a réussi à faire pendant les trois à quatre derniers mois. Sa deuxième partie de l’année est assez remarquable, elle est incroyable. Il a gagné beaucoup de matchs et quelques tournois aussi d’affilée maintenant. Il joue sans doute son meilleur tennis, le meilleur tennis de sa vie. Il est très fort en ce moment. Il mérite d’être en position de terminer l’année en tant que n°1 mondial. Cela ne dépend pas que de lui, cela dépend aussi de moi. On verra bien ce qui va se passer. Ce n’est pas vraiment entre nos mains, on ne peut pas prédire l’avenir.

- Est-ce que cela vous donne peut-être plus de passion si vous devez vous battre pour garder votre place de n°1 ?

Oui, cela me donne envie d’aller sur le court et de me battre sur chaque point parce qu’il y a quelque chose à gagner au bout. Là, je me bats pour le classement, mais le classement est toujours là et ensuite il y a le trophée. J’ai toujours envie de le tenir dans mes mains à la fin du tournoi, comme les autres joueurs d’ailleurs. Je me suis déjà trouvé dans ce type de situation par rapport au classement et je sais comment faire et je vais essayer de faire les choses le plus simplement possible.