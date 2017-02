Domination des athlètes étrangers

Réagissez

Les athlètes de l’Ethiopie, du Kenya et du Maroc, classés aux trois premières places, ont dominé le challenge international de cross-country, disputé hier, vendredi, à Fréha, dans la wilaya de Tizi Ouzou.

Dans le cross long hommes (9400 m), dit «Course des as», c’est l’Ethiopien Engadayehu Haymanot Alew qui s’est imposé chez les seniors messieurs devant Kiptoo Justus Kanda (Kenya) et Belkourchi Tahar (Maroc). Chez les dames, Moraa Winfridah Moseti (Kenya) a franchi la ligne d’arrivée avec brio devançant Mutua Damaris Muthe (Bahrein) et Tersit Desalegn Mengestu (Ethiopie).

En juniors garçons, Aboud Fouad (COS de Chlef) a raflé la première place alors que chez les filles, c’est la Tunisienne Hamdi Hala qui a surclassé ses concurrentes. Chez les cadets, les athlètes des clubs de Chlef et Bordj Bou Arréridj ont dominé la course imposant un rythme infernal qui a tenu en respect les autres coureurs en lice dans cette catégorie. Par équipes, le CRPSEM d’Alger a décroché la première place, suivi du CNN et l’OB, en seniors hommes, alors que chez les dames, ce sont les équipes de l’ASAP Chlef, l’OC Azazga et le CAAT qui se sont distinguées. Dans les épreuves des jeunes U20 filles, Yamina Dahmani (CSSMT) a franchi la ligne d’arrivée la première, suivie de Khadidja Hebbache, (OBBA) et Ammiche Bouchra (MSC). La course des U20 garçons a été remportée par Fouad Aboud (COS), alors que les 2e et 3e places sont revenues respectivement à Abdeladjalil Khanoussi de Chlef et Benkardagh Youcef (IRCM).

Au total, 1672 athlètes ont pris part à ce 33e cross comptant pour le challenge national 2016-2017 de la Fédération algérienne d’athlétisme (FAA). Cette édition a été rehaussée par la présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, qui a assisté aux courses et remis avec le président de la FAA, Amar Bouras, le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya et les autorités locales, les prix aux vainqueurs. Etaient présentes également d’anciennes figures de l’athlétisme algérien telles que Boualem Rahoui et Mourad Mahour Bacha. Six pays étrangers ont participé à cette manifestation sportive, le Kenya, l’Ethiopie, le Qatar, l’Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie. Ils ont pris part aux différentes courses avec 14 athlètes. Pas moins de 105 clubs représentant 21 wilayas étaient en lice dans une ambiance festive et conviviale. A signaler la bonne organisation et l’affluence record du public, dont de nombreuses familles. Ce challenge est dédié à la mémoire de Bachir Belkacem, ancien vice-président de la ligue d’athlétisme de la wilaya de Tizi Ouzou, décédé en janvier 2014 sur ce même parcours alors qu’il participait aux préparatifs de cette compétition. Dans un point de presse, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Ould Ali El Hadi, qui s’est dit «totalement satisfait» du déroulement de cette course, a promis d’accompagner la ligue locale d’athlétisme pour l’organisation sur le parcours de Fréha des compétitions internationales, comme le championnat d’Afrique.