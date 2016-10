Réagissez

Suite à l’article paru dans l’édition d’hier, sous le titre : «Finale aller de la Coupe de la CAF : qui a floué le MOB ?», le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Mahfoud Kerbadj, a tenu à apporter des précisions quant aux circonstances ayant conduit à la désignation du stade Mustapha Tchaker de Blida pour abriter cette rencontre aller qui opposera, en finale, le MOB au club congolais du TP Mazembe. Selon lui, c’est le président du club béjaoui, Attia, qui a opté pour un tel choix. «Quand j’étais au Caire, à l’occasion des réunions des commissions permanentes, j’ai appelé le président du MOB, Attia, pour lui demander de choisir le stade et la date du match aller. Il m’a rappelé une heure après et m’a informé de la décision du club de jouer le samedi 29 octobre à 19h à Blida. Je lui ai précisé que pour la date et le lieu, c’était ok, mais l’horaire était tributaire du diffuseur.» Ce qui veut dire, d’après les propos de Kerbadj, que c’est le président du MOB qui a choisi le stade Tchaker de Blida.