C’est ce soir à Constantine que le quotidien sportif El Khabar Erriadhi, en partenariat avec la firme Condor, remettront le trophée de la 6e édition du Soulier d’or, récompensant le meilleur buteur du championnat professionnel de Ligue 1 de la saison 2015/2016, à l’occasion d’une grandiose cérémonie.

Le lauréat, le Libyen Mohamed Zaâbia, qui a décroché le titre de meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations, se verra décerner le Soulier d’or par l’ancien sélectionneur de l’équipe de France et finaliste du Mondial 2006, Raymond Domenech, qui tiendra le même jour à 17h une conférence de presse à l’hôtel Marriott. Sera également présent le vice-président de la Fédération libyenne de football, invité d’honneur du quotidien sportif et de son partenaire Condor, qui accompagnera Zaâbia, dont la sélection est actuellement en stage à Alger en prévision de son match face à la Tunisie, programmé le 11 novembre au stade Omar Hamadi de Bologhine (Alger), dans le cadre de la 2e journée des éliminatoires du Mondial Russie 2018.

Il est à signaler que le Soulier d’or ne sera pas la seule récompense décernée lors de cette cérémonie, puisque les organisateurs ont aussi prévu de récompenser plusieurs sportifs, à l’instar du buteur du championnat de la Ligue 2 avec l’Olympique de Médéa, Mohamed Amine Hamia, mais aussi le double médaillé olympique de Rio, Taoufik Makhloufi, et le nageur champion d’Afrique, Oussama Sahnoun.

L’entraîneur Rachi Bouarata, l’ex-international des Verts Mourad Meghni et l’ex-arbitre international Omar Ghotari seront aussi honorés lors de cette soirée. Un hommage particulier à titre posthume sera rendu à l’ex-président du Mouloudia de Constantine et de la Fédération algérienne de football, Mohamed Diabi.