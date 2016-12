Réagissez

Six sanctions de huis clos ont été prononcées cette semaine par la commission de discipline de la Ligue nationale de football amateur (LNFA) qui s’est réunie le 13 décembre pour statuer sur les matchs de la 12e journée du championnat amateur, qui a eu lieu le 9 décembre.

Dans deux rencontres, les équipes sur le terrain ont écopé de cette sanction (huis clos). Il s’agit des matchs HB Chelghoum Laïd-AS Aïn M’lila, pour «jet de projectiles (pétard) par leurs supporters vers la tribune de l’équipe adverse, provocant une mêlée entre les deux galeries qui a conduit à un envahissement de terrain par les supporters» et CR Village Moussa-USM Annaba pour «jet de projectiles entre les deux galeries et sur le terrain sans dommage physique par leurs supporters».

Les deux autres clubs ayant écopé d’un huis clos sont l’USM Aïn Beïda pour «envahissement terrain par un supporter entraînant une agression sur le joueur adverse» et le NRB Touggourt pour «arrêt momentané de la rencontre à deux reprises», «jets de projectiles sur le terrain sans dommage physique» et «envahissement terrain par leurs supporters (NRBT) après inscription du troisième but». Par ailleurs, deux autres huis clos ont été prononcés en ce qui concerne le groupe Ouest (USMM Hadjout et ASB Maghnia) et un pour le groupe Centre (WR M’sila).