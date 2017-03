DNA – 24e journée : Plein de suspenses au Centre et à l’Est

Réagissez

La lutte pour l’accession en Ligue 2 s’annonce très serrée dans les deux groupes (Centre et Est), à l’issue de la 24e journée. Dans le groupe Centre, quatre formations aspirent à accéder en Ligue 2, dont trois équipes (RCK, US Beni Douala et US Oued Amizour) occupent conjointement la première place. Le WR M’sila, battu à Kouba (1-0), se trouve derrière à trois longueurs. C’est dire que la fin de ce championnat s’annonce des plus difficiles pour départager les prétendants où une seule équipe accédera au palier supérieur. La situation est moins compliquée à l’Est même si deux équipes, l’AS Aïn M’lila et l’USM Annaba, ne veulent pas lâcher prise. L’ASAM, vainqueur à Tébessa face à l’UST sur le score de 2 à 1, conserve son avance de trois points sur la formation bônoise.

Dans le groupe Ouest, le WA Tlemcen a fait le vide autour de lui. La formation des Zianides domine de la tête et des épaules son groupe et compte 14 points sur son poursuivant immédiat, l’OM Arzew.

A six journées de la fin du championnat, le WAT est bien parti pour assurer définitivement son retour en Ligue 2.