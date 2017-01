Djamel Mesbah : «Nos chances sont minimes»

Réagissez

Le défenseur Djamel Mesbah estime que les chances de qualification des Verts au prochain tour sont minimes, car leur destin n’est pas entre leurs mains.

Non seulement l’équipe nationale doit gagner face au Sénégal, mais il faudrait aussi un faux pas des Tunisiens face au Zimbabwe car, mathématiquement, un nul suffit aux Aigles de Carthage pour valider leur billet.Néanmoins, le latéral gauche de Crotone (Serie A italienne) estime que l’équipe nationale doit relever la tête pour honorer ses engagements durant cette CAN-2017. «Il ne faut pas se voiler la face, les chances de qualification sont minimes, si la Tunisie fait un nul contre le Zimbabwe, on est éliminés. Ce sera difficile, mais on va honorer nos couleurs, on va garder la tête haute, on va essayer de travailler et préparer le match de lundi pour honorer la sélection», a déclaré à l’APS Djamel Mesbah.

Le joueur algérien est très déçu des résultats obtenus par l’équipe nationale avec un nul face au Zimbabwe et une défaite face à la Tunisie, qui ont rendu la mission des Verts presque impossible. «Nous sommes très déçus, il nous faudra un miracle, mais on est très optimistes. Il ne faut rien lâcher, il faut toujours garder son honneur, c’est très important», a conclu Mesbah, qui pourrait avoir une chance face au Sénégal après la mauvaise prestation de Ghoulam.