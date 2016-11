Dix ans de prison pour l’ancien patron du football équatorien

Réagissez

L’ancien président de la Fédération équatorienne de football (FEF), Luis Chiriboga, accusé dans le cadre du scandale international de corruption de la Fifa, a été condamné à dix ans de prison vendredi par la justice équatorienne. L’ancien dirigeant a été condamné pour «blanchiment de fonds» au sein de la FEF, a annoncé le procureur général équatorien, Galo Chiriboga (sans lien de parenté avec l’accusé). L’ancien trésorier de la FEF, Hugo Mora, a été lui aussi condamné à dix ans de prison, également pour «blanchiment de fonds», et l’ancien comptable de la fédération, Pero Vera, a été condamné à trois ans et quatre mois de prison pour «complicité», a indiqué le procureur général. «Nous avons obtenu que les trois anciens dirigeants de la Fédération équatorienne de football soient condamnés pour ‘‘blanchiment de fonds’’», a écrit le procureur général sur son compte Twitter. Le parquet avait requis mardi pour MM. Chiriboga et Mora la peine maximale prévue pour ces faits par le code pénal équatorien, soit 13 ans de prison, augmentée d’un tiers en raison de circonstances aggravantes. Le procureur général a indiqué qu’outre les peines de prison, le tribunal de Quito devant lequel le procès s’est tenu avait ordonné la saisie de tous les biens des trois anciens dirigeants, condamnés pour «blanchiment de fonds» d’un montant supérieur à six millions de dollars.

Les condamnés devront par ailleurs payer des amendes d’un montant équivalent au double des fonds illicites, a-t-il déclaré. Les trois hommes, qui sont en détention depuis des mois, peuvent faire appel de ces sentences prononcées en première instance. A la tête de la FEF de 1998 à 2016, M. Chiriboga était accusé d’avoir «utilisé sa position de président pour dissimuler des ressources illicites qui arrivaient à la FEF», selon le parquet. L’ancien patron du football équatorien figure sur la liste d’une quarantaine de personnes accusées par les autorités américaines dans le scandale de pots-de-vin pour l’attribution de droits de retransmission de matches de qualification pour la Coupe du monde. Il était soupçonné d’avoir détourné des millions de dollars attribués par la Conmebol, la Fédération sud-américaine de football, avec l’aide d’Hugo Mora et Pedro Vera. Appartenant au groupe des 16 responsables inculpés par la justice américaine en décembre, M. Chiriboga s’était ensuite rendu aux autorités équatoriennes, qui n’extradent pas leurs ressortissants.