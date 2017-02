Réagissez

Le championnat de la Division nationale amateur (DNA) dans ses trois groupes a bouclé, le week-end écoulé, le deuxième tiers de sa saison avec le déroulement de la 20e journée. Il faut souligner que l’accession en Ligue 2 dans les trois groupes est loin d’être jouée, avec une seule équipe qui accède au second palier professionnel. Dans cette optique de retrouver l’élite, le Wydad de Tlemcen semble bien parti. Leaders incontestés du groupe Ouest, les Tlemcéniens ont conforté leur position sur le fauteuil en comptabilisant 46 points, et ce, en allant s’imposer, le week-end dernier, à Koléa face à l’ESMK. Une précieuse victoire qui offre au WAT une confortable avance de sept points sur son dauphin, l’OM Arzew, qui s’est contenté d’un point de son déplacement chez le CRB Ben Badis, et 12 points sur l’USMM Hadjout qui complète le podium.

Si du côté du groupe Ouest, le WAT prend option pour un retour en Ligue 2, deux ans après sa relégation, dans les groupes Centre et Est c’est toujours le coude-à-coude. Ainsi à l’Est, la lutte s’annonce acharnée entre l’USM Annaba et l’AS Aïn M’lila, deux anciens pensionnaires de l’élite, qui se partagent le fauteuil de leader avec 42 points, suite à leur victoire ce week-end, respectivement face à l’USM Khenchela (2-0) et l’E Collo (6-0). Juste derrière, c’est le NC Magra qui reste en embuscade, même s’il a cédé un peu de terrain, en se contentant d’un nul ramené de Tébessa face à l’UST, qui le place désormais à 5 points du duo de tête. Dans le groupe Centre, l’US Beni Douala vient de reprendre le fauteuil de leader au RC Kouba, désormais deuxième avec un point de retard sur la formation kabyle. Revenu avec un point de son déplacement à Boumerdès (0-0), l’US Beni Douala prend seule les commandes du groupe Centre avec 34 points, profitant du fait que son ancien coleader, le RCK, était exempté ce week-end. Une lutte qui s’annonce rude pour l’accession, puisque le RCK partage cette place de dauphin avec le WR M’sila qui, à la faveur de son succès à domicile face au CR Beni Thour, vient bousculer les deux prétendants et se présente comme un sérieux candidat à l’accession, annonçant une fin de saison des plus disputées pour l’unique ticket ouvrant droit à la Ligue 2.