Division amateur (Groupe Ouest) : l’ES Mostaganem sort ses griffes

L’ES Mostaganem a d’emblée sorti ses griffes cette saison en affichant sa détermination d’accéder en Ligue 2 de football après avoir végété longtemps dans les divisions inférieures.

Avant la cinquième journée de la division amateur qui verra l’équipe chère au président Charef Bencheni accueillir l’ESM Koléa, demain, l’ESM domine son groupe Ouest avec 10 points, soit trois unités d’avance sur ses poursuivants. Ce départ tonitruant a mis de l’eau à la bouche des supporters locaux et de toute la ville de Mostaganem, sauf que certains d’entre eux refusent de se laisser berner par les illusions.

Et pour cause, l’ESM a habitué, ces dernières années, ses fans par son parcours de premier ordre au tout début de la compétition avant de sombrer au fil des rencontres. Un scénario que tout le monde à l’ESM craint de se reproduire cette saison alors que la direction du club a abordé la reprise des compétitions sous le signe de la «renaissance».

En tout cas, les dirigeants, à leur tête Charef Bencheni, n’ont pas lésiné sur les moyens au cours de l’intersaison pour renforcer leur effectif par des joueurs d’expérience, à l’image de l’ex-gardien de but du MC Oran, Abdellah Belarbi, ou de l’ex-attaquant de l’ASO Chlef et de l’ES Sétif, Laïd Madouni, et de l’ex-milieu offensif du RC Kouba, Aymen Madi. Par ces renforts, la direction de l’ESM entend jouer tout simplement la carte de l’accession, comme l’avait fait savoir son président avant le début de cet exercice.

Jusque-là, l’homme est en train de joindre l’acte à la parole, même si le chemin est encore long et naturellement parsemé d’embûches. D’ailleurs, les gars de «Mosta» doivent s’attendre à une rude concurrence de plusieurs formations qui nourrissent la même ambition. Déjà, elles sont cinq équipes à pointer en deuxième position, à savoir l’OM Arzew, le CRB Aïn Oussera, l’ESM Koléa, SKAF Khemis Meliana et le SA Mohammadia. L’ESM est avertie.