Discipline : La JSK et l’USMA contestent les sanctions

Des scènes de violence ont éclaté dans les tribunes...

Les deux animateurs de la demi-finale de la coupe d’Algérie de football, disputée le 13 avril dernier au stade Chahid Hamlaoui, de Constantine, la JS Kabylie et le MC Alger, ont été sanctionnés.

Les deux clubs ont écopé de trois matchs à huis clos, dont un avec sursis pour les Canaris et deux avec sursis pour les Mouloudéens. Ils devront également s’acquitter d’amendes financières (250 000 DA pour la JSK et 200 000 DA pour le MCA). Des sanctions qu’ils ont globalement contestées, notamment pour ce qui est des dirigeants de la JSK qui n’ont pas cessé d’affirmer (ce qu’ils ont fait hier encore) que leurs supporters n’étaient pas impliqués dans ce qui s’est passé au stade Hamlaoui.

Dans le PV de la réunion de la commission, rendu public avant-hier, il a été signalé qu’«il a été prouvé dans le dossier disciplinaire (feuille de match, rapport des officiels du match, audiovisuel) que les supporteurs de l’équipe de la JS Kabylie et de l’équipe du MC Alger ont échangé des jets de pierres dans les tribunes, causant des blessures entre les deux galeries et aux éléments de service de sécurité».

Par ailleurs, celle-ci a indiqué aussi que «le club recevant est responsable de l’organisation générale de la rencontre et de tout désordre ou dysfonctionnement qui pourrait résulter avant, pendant et après le match, du fait de l’attitude du public» et que «le club visiteur est aussi responsable lorsqu’il s’avère que ses supporters sont les auteurs de désordres, suivant l’article 11 du règlement de la coupe d’Algérie». C’est sur la base de ces éléments que ces sanctions ont été prononcées.

Dans le même ordre, le joueur mouloudéen, Sofiane Bendebka, qui s’est rendu responsable d’une agression sur un supporter à la fin de la partie, a écopé d’un match de suspension. Farid Chaal, lui, tout comme l’entraîneur adjoint Rafik Saifi, ont été «avertis». Le premier responsable de la JSK, Cherif Mellal, a d’ores et déjà signalé qu’il allait déposer un recours au sujet de cette sanction.

A noter que le CS Constantine, dont le premier responsable, Tarek Arama, a été également convoqué par la commission de discipline, n’a pas été sanctionné. Si celui-ci a été auditionné, c’est parce que les Mouloudéens avaient accusé des supporters du CSC d’être derrière les incidents. Il est bon de rappeler que les échauffourées ayant éclaté avant et pendant le match en question avaient fait des dizaines de blessés.

Deux ans de suspension pour Koudri

Par ailleurs, la commission de discipline n’a pas été tendre envers les joueurs de l’USM Alger, au sujet du match les ayant opposé le 20 avril dernier, à Constantine, au CSC, pour le compte de la 26e journée. La sanction la plus lourde a été infligée à Hamza Koudri, qui a écopé de deux ans de suspension dont un an avec sursis pour «agression avec lésion corporelle envers le commissaire au match, Khebouz Abdelhak, causant une capacité inférieure à quinze jours délivrée par un médecin légiste». La vidéo de l’accrochage du joueur avec ce dernier a été largement relayée sur les réseaux sociaux. Deux autres joueurs usmistes ont également écopé de sanctions plus ou moins lourdes.

Abderraouf Benguit, expulsé lors de cette rencontre, s’est vu ainsi infliger une sanction de huit matchs, dont 4 avec sursis, pour «tentative d’agression envers officiels», alors que Ayoub Abdelaoui, expulsé lui aussi, a eu trois matchs dont un avec sursis pour «voie de fait». Le président du directoire de l’USMA, Abdelhakim Serrar, s’est dit «choqué» par la sanction infligée à Koudri. D’après lui, «le joueur ne savait même pas que la personne qui était en face de lui sur le rectangle vert était le commissaire du match». Il faut rappeler que les Rouge et Noir se sont inclinés lors de cette rencontre face au CSC sur le score de deux buts à un. Ils avaient largement contesté l’arbitrage. Il faut signaler en dernier lieu que deux autres clubs de la Ligue 1 ont été également sanctionnés.

L’USM El Harrach qui a écopé de deux matchs à huis clos, dont un avec sursis, pour «jet de projectiles» lors de la rencontre du week-end passé à Sidi Bel Abbès, «entraînant des blessures de trois agents de sécurité», et l’US Biskra qui s’est vu infliger un match à huis clos pour «jet de projectiles» lors du match à domicile face au Paradou.

Il s’agissait de la troisième infraction de ce club. D’autres matchs plutôt décisifs, notamment pour ce qui est de l’enjeu de la relégation, sont prévus lors de ces dernières journées. La ligue a voulu frapper fort afin de dissuader les plus récalcitrants. Cela va-t-il suffire ? Les jours à venir nous le diront…