Réagissez

Ils sont trois dirigeants de club de la Ligue 1 à être convoqués pour le 3 octobre prochain devant les membres de la commission de discipline. Il s’agit des présidents de la JS Kabylie et de l’ES Sétif ainsi que du directeur général du MC Alger.

A priori, la Fédération algérienne de football (FAF) compte réagir après l’avertissement qu’elle avait lancé le 19 septembre dernier à l’issue de la réunion de son bureau fédéral. «Le bureau fédéral déplore certaines déclarations intempestives de responsables de clubs qui s’attaquent aux différentes structures du football national et notamment aux arbitres sans juste raison.

Dorénavant, les responsables de tels dépassements seront traduits devant les organes juridictionnels», a-t-on indiqué dans le communiqué sanctionnant la réunion. Selon le PV de la réunion d’avant-hier de la commission de discipline, le président de la JS Kabylie, Mohand Cherif Hannachi, «signalé par les officiels de match», précise-t-on, «est suspendu jusqu’à audition prévue le lundi 3 octobre 2016». Il s’agit de la rencontre JSK-CAB du 24 septembre, qui s’est terminée sur le score de 1 à 1. Pour les premiers responsables de l’ESS et du MCA, il est question de la reprogrammation de leurs auditions au sujet de «déclarations faites aux médias».

Convoqués régulièrement pour la séance du lundi 26 septembre, et après avoir justifié leurs absences, ils sont de nouveau priés de se présenter devant la commission de discipline le 3 octobre. A noter que les deux secrétaires de l’USM Bel Abbès et de l’ES Sétif sont également convoqués pour la même date. En outre, le président de l’O Médéa, évoluant en Ligue 2, a écopé d’une «mise en garde et de 50 000 DA d’amende» pour des déclarations faites aux médias. La FAF va éventuellement avertir les présidents de club convoqués, question de «calmer» les plus récalcitrants.