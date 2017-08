Difficile sera le match retour

Réagissez

Les Verts se sont très sérieusement compliqués la tâche en vue du match retour des éliminatoires du CHAN face à la Libye, prévu ce 18 août à Sfax, en Tunisie.

La défaite, avant-hier soir à Constantine, a été un scénario catastrophe pour Ziti et ses coéquipiers. Face à un adversaire qui pourtant n’est pas du tout une foudre de guerre vu que le championnat libyen de football est fortement perturbé ces dernières années, l’équipe nationale des joueurs locaux n’a pu surmonter les difficultés qu’elle a rencontrées durant la rencontre. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Algériens qui ont réussi, par l’intermédiaire de Derfalou, à inscrire un but dès la première minute de la partie. Mais une bourde du gardien Rahmani, suite à un tir d’El Lafi, a permis aux Libyens d’égaliser quelques minutes plus tard (6’). El Lafi, qui a créé beaucoup problèmes aux Verts, a même réussi à doubler la marque quelques minutes après l’entame de la seconde période (47’), offrant ainsi la victoire à son équipe.

Bien évidemment, personne ne peut affirmer que si Rahmani n’avait pas commis cette erreur, le résultat aurait été autre. Mais au vu des diverses lacunes constatées, il faut dire que la prestation des Verts n’est pas du tout rassurante. Même si la sélection algérienne en termes de possession de balle a dominé la partie, l’absence de cohésion entre les différents compartiments et les incohérences du milieu de terrain ne lui ont pas permis de développer un jeu avec lequel elle aurait eu des chances de l’emporter. Bien sûr, il n’est pas question d’«enterrer» ce groupe prématurément. Il reste encore un match retour, et il aura lieu sur terrain neutre.



Les Verts peuvent toujours réagir

Le sélectionneur national, Lucas Alcaraz, tirera certainement les leçons qu’il faut. Des «correctifs» vont être éventuellement apportés en vue de la rencontre du 18 août. Tout se jouera à Sfax. Il faut rappeler en dernier lieu que l’Algérie n’a participé qu’à une seule édition du CHAN (2011). La qualification à l’édition kényane (2018) figure parmi les objectifs assignés au technicien espagnol. L’EN A’ est rentrée hier à Sidi Moussa. Le déplacement en Tunisie se fera le 16 août, deux jours avant le match.