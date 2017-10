Deuxième victoire de Hamza Yacine

Réagissez

Le cycliste algérien, Hamza Yacine du GS Pétroliers a remporté hier sa deuxième victoire du Tour d’Algérie 2017, en parcourant la 4e étape entre Ghardaïa et Laghouat (145 km) en 3h 56mn 28s.

Hamza Yacine a franchi la ligne d’arrivée devant le Tunisien Ali Nouisri et l’autre cycliste du GSP, Azzedine Lagab, tous les trois crédités du même temps. Le coureur algérien veut s’attaquer désormais au maillot jaune. Il a déclaré à la fin du match : «Nous avons fait une course tactique. Désormais, nous allons tenter de récupérer le maillot jaune lors de la prochaine étape.» Après cette quatrième étape qui s’est déroulée sur un parcours plat, Hamza Yacine garde son maillot vert du meilleur sprinteur, alors que le Tunisien Ali Nouisri garde le maillot jaune. L’Algérien Abderrahmane Mansouri du Club Sovac a gardé quant à lui le maillot blanc du meilleur espoir, tandis que le Syrien Srouji Youcef a porté le maillot orange du coureur le plus combatif. Aujourd’hui, la 5e étape se déroulera entre Laghouat et Djelfa sur une distance de 170 km.