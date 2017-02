Deux sur trois pour les Algériens

Réagissez

Sur les trois représentants algériens engagés cette semaine dans les deux compétitions africaines interclubs (Ligue des champions et Coupe de la CAF), seule la formation de la JS Saoura a raté le coche en se faisant éliminer dès le premier tour de la Ligue des champions d’Afrique.

Pour sa première participation à une compétition continentale, huit ans seulement après sa création (2008), la formation sudiste avait compromis ses chances dès la joute aller, la semaine dernière, en concédant un nul à domicile (1-1) face aux Nigérians d’Enugu Rangers.

Avec ce résultat, les Sudistes se devaient de chercher une victoire au Nigeria pour réaliser l’exploit de se qualifier aux 16es de finale. Un exploit qui n’a pas lieu, puisque la JSS s’est contentée d’un autre nul (0-0) dimanche au Nigeria, quittant ainsi prématurément la compétition africaine.

En Coupe de la CAF, les deux représentants algériens engagés, le MC Alger et la JS Kabylie, ont réussi tant bien que mal à passer ce premier cap, avec un exploit retentissant pour les Canaris et pour cause : sévèrement battus à l’aller la semaine dernière par la modeste formation libérienne du Monrovia CB (3-0), les poulains du nouveau coach Mourad Rahmouni ont réussi un véritable exploit en rattrapant leur retard, avant de battre le Monrovia CB (4-0).

Une qualification inespérée pour la JSK qui aspire désormais à aller le plus loin possible. Une mission qui ne sera pas aisée, avec un nouveau challenge, celui de battre les Congolais de l’Etoile. Un match qui s’annonce difficile pour les Canaris, qui auront l’avantage toutefois de disputer la manche retour à Tizi Ouzou.

L’autre représentant algérien dans cette coupe de la CAF, le MC Alger a, de son côté, chassé la guigne qui la poursuit dans la compétition africaine, en passant enfin le cap du premier tour après trois sorties prématurées lors de ses trois dernières participations dans cette coupe de la CAF (2007, 2008 et 2015). Le MCA, qui avait assez bien négocié la joute retour avec une courte défaite à Accra face aux Ghanéens de Bechem United (2-1), a terminé le travail, samedi soir au stade du 5 Juillet par une large victoire (4-1), même si celle-ci fut longue à se dessiner.

Une qualification et surtout un autre défi pour les protégés de Kamel Mouassa, qui en découdront avec les Congolais du FC Renaissance lors du prochain tour, avec une joute aller prévue à Alger. En Ligue des champions, bien que la JS Saoura soit éliminée, l’Algérie sera toujours représentée avec le champion d’Algérie en titre, l’USM Alger, qui fera son entrée dans la compétition lors du prochain tour (1/16es de finale).

Exemptés du premier tour, les Algérois qui peinent en championnat débuteront la compétition africaine en accueillant au mois de mars les Burkinabés du Rail Club de Kadiogo. Les trois représentants de l’Algérie disputeront leurs matchs au mois de mars prochain, avec les joutes aller programmées entre le 10 et le 12 du mois, alors que la manche retour est prévue une semaine plus tard (17, 18 ou 19 mars).