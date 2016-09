Réagissez

La délégation algérienne participant aux Jeux paralympiques de Rio 2016 a décroché, vendredi soir, deux nouvelles médailles d’or, portant ainsi sa moisson à 16 médailles, dont quatre d’or et cinq d’argent.

Les deux médailles d’or sont l’œuvre de Samir Nouioua (1500 m) et Asmahan Boudjadar (poids). Le demi-fondiste algérien, Nouioua dans la catégorie T46, a tenu ses promesses de favori. Dans une course tactique, le double champion paralympique à Athènes (Grèce) en 2004 (1500 m et 5000 m) et double champion du monde à Lyon (France) en 2013 et Doha (Qatar) en 2015 a bien géré la course avant de donner une accélération foudroyante dans les 400 derniers mètres, laissant derrière lui ses concurrents. Nouioua a franchi la ligne d’arrivée très à l’aise en 3’59’46 devant l’Ougandais David en 4’00’’62 et l’Australien Michael Roeger (4’01’’34).

A la faveur de cette consécration, Nouioua compte désormais 6 médailles paralympiques, dont trois d’or et deux d’argent, décrochées sur le 800m respectivement à Athènes et Londres, et la dernière de bronze remportée à Londres dans l’épreuve du 1500 m. Le sociétaire de Bir Mourad Raïs devient ainsi l’athlète algérien le plus titré dans sa catégorie (T46).

«Je suis très content de cette performance. La course n’était pas facile, car je ne connaissais pas mes adversaires. Dieu merci, j’ai atteint mon objectif», a déclaré Nouioua à la fin de la course.

La deuxième médaille d’or a été décrochée par l’athlète Asmahan Boudjadar dans le lancer du poids grâce à un jet de 5,72 m, ce qui constitue un nouveau record d’Afrique. Boudjadar, qui était inconnue du grand public jusque-là, a devancé la Qatarie Sara Hamdi Masoud (5,39 m) et l’Emiratie Sara Alesanaani (5,09 m). A la fin de l’épreuve, elle a déclaré : «Je suis très contente. Je voulais prouver que j’ai des qualités dans ma spécialité. Je dédie cette consécration à ma famille, mon club, mon coach et toute l’Algérie.» Enfin, l’athlète Sid Ali Bouzourine s’est contenté de la 7e place en finale du 400 m (catégorie T36).

Grâce à ces performances, l’Algérie se hisse à la 25e place du classement général avec 16 médailles, dont 4 d’or et 5 d’argent. L’Algérie est à trois médailles de la moisson de Londres (Angleterre) en 2012 (19 médailles, dont 4 d’or et 6 d’argent). Le baisser de rideau des Jeux paralympiques de Rio a eu lieu hier soir.